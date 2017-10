THE MTC 175TH ANNIVERSARY CUP — G 2 (55 +) — 2200M : Kingmambo’s Legacy, la première de Daby chez l’élite

Chandradutt (Preetam) Daby vise une première victoire chez l’élite et son premier succès de groupe avec Kingmambo’s Legacy. Ce cheval est celui qui s’est montré le plus en vue ces dernières semaines et on le croit capable de donner raison à son entraîneur d’avoir cru en lui. En l’absence d’Enaad, le vainqueur du Ruban Bleu, ceux qui peuvent prétendre à la victoire sont nombreux.

Kingmambo’s Legacy n’a couru que deux fois et s’est nettement amélioré lors de sa deuxième tentative. Cheval au grand cadre, il avait terminé sur une bonne note après avoir pris du temps pour bien se stabiliser en ligne droite. On est d’avis qu’il préfère soit imposer son rythme, soit suivre le meneur de près. Il pourrait aussi être plus à l’aise s’il court en one off. Avec seulement 54 kg sur le dos et une bonne deuxième ligne, il semble largement pouvoir prendre la direction des opérations et, si besoin est, de laisser le commandement à un éventuel adversaire qui insisterait, pour ensuite revenir à la charge dans l’emballage final. Kingmambo’s Legacy affiche actuellement une très belle forme et on devrait le revoir à l’arrivée, avec pourquoi pas la première réussite de Chandradutt Daby au plus haut niveau.

Il n’a toutefois pas course gagnée. Les adversaires sont nombreux, en particulier les deux représentants de Rameshwar Gujadhur, M L Jet et Solar Star, respectivement deuxième et quatrième du Maiden. Le premier nommé affiche de bonnes dispositions et s’est fait remarquer lors de ses derniers galops. Après avoir démontré une préférence pour la position tête et corde ou proche du meneur, il semble maintenant plus à l’aise en attentiste. Ainsi, quand il n’est pas bousculé dans la partie initiale, il développe une très belle accélération. Solar Star, lui, a paru plus à son affaire quand il a couru non loin des chevaux de tête, et ce, en one off. Malheureusement pour lui, la chance n’a pas été de son côté ces derniers temps lors du tirage au sort des lignes et il se retrouve à l’extérieur une nouvelle fois. On ne sait s’il tentera de contourner ce handicap vu qu’il peut y laisser des plumes.

Parachute Man avait, selon nous, lancé la course sur une base trop élevée dans le Maiden et il a payé de ses efforts. Avec 61 kg sur le dos, on ne croit pas qu’il essaiera de tout tenter dès le départ. Il a été confié à Brad Pengelly vu que Rye Joorawon est engagé avec Dawn Raid. Parachute Man a été mis au vert au centre Guy Desmarais pendant plusieurs semaines. On a eu l’occasion de le voir et on peut dire qu’il est physiquement au point. Il reste néanmoins un doute à son sujet. Cela fait déjà trois courses qu’on ne l’a pas revu à son meilleur niveau. Dawn Raid, on ne l’attendait pas à ce niveau au début de la saison. Son entraîneur dira qu’il a déjà rempli son contrat et que toute nouvelle victoire sera un bonus. On avait quelques appréhensions sur sa tenue la dernière fois et on reste prudent. Sa chance est qu’il est légèrement handicapé et cela peut l’aider à bien négocier la distance une fois encore.

Les Gujadhur sont au nombre de trois avec Disco Al comme fer de lance. La particularité de ce trio est qu’aucune victoire n’est venue redorer leur blason. Disco Al semble celui qui peut réaliser quelque chose, d’où la titularisation de Swapneel Rama. Vettel retrouve Kevin Ghunowa, son jockey du Maiden 2015, alors que Bouclette Top est associé à Rehaze Hoolash. On accordera une petite chance au premier nommé.

Pour la victoire, on fait confiance à Kingmambo’s Legacy pour ouvrir son compteur.

LES AUTRES COURSES

Joorawon et Poullis bien placés

1. Si Secret Idea est aligné pour la deuxième semaine de suite, ce n’est sans doute pas pour faire de la figuration. Si son entraîneur a choisi le sprint de 950m au lieu de la deuxième épreuve sur 1500m, c’est qu’il pense que le B31 est plus à la portée de son représentant. Le seul hic est le parcours nettement réduit, alors que sa ligne n’a pas d’importance. Le danger devrait venir de Masaar, qui est bien placé au départ et qui porte à nouveau des œillères. S’il peut vite se placer en tête de la course, il pourrait ne pas être rejoint. Varational est capable de bien courir. Sa dernière course est à ignorer. L’apport des œillères peut lui être bénéfique. Brachetto avec une remise de 4 kg ne peut être écarté d’entrée. D’autant plus qu’il est capable de retrouver la forme qui lui avait permis de l’emporter au début de la saison. Storm Clipper devrait aussi réaliser une meilleure performance cette fois. Le parcours réduit est en sa faveur et le fait qu’il porte un bonnet peut lui être favorable pour qu’il soit plus concentré dans le parcours.

2. On a fait de Mount Fuji le favori de la course, surtout en raison de sa régularité. Son parcours 2017 fait état d’une victoire et de six places en sept tentatives. L’heure est arrivée pour qu’il renoue avec le succès. Bien placé dans les stalles avec un numéro 2 à l’intérieur, il devrait prendre la foulée de Cula ou suivre non loin, mais bien positionné à la corde, en attendant l’emballage final. Cula est appelé à mieux se comporter cette fois dans une valeur où il est déclassé. Il peut aussi bénéficier d’une remise de 4 kg. Apple Jack s’est nettement amélioré à sa deuxième tentative. Le parcours rallongé n’est pas pour lui déplaire. Sa ligne est malheureusement moyenne et il pourrait avoir un parcours compliqué. Il pourrait alors se contenter d’un accessit. Elysian Park sera sans doute choisi par certains turfistes en raison de sa bonne rentrée. Nous leur recommandons la prudence car ce cheval a tendance à verser à l’intérieur et ce n’est pas sa ligne qui l’aidera. Par contre, Burwaaz peut se hisser au niveau des meilleurs. Pour ce faire, il devra d’abord prendre un bon départ.

3. Avail se présente comme le cheval à battre dans cette épreuve de 1850m. Le plus difficile sera de démarrer avec ses adversaires et de se placer tranquillement à la corde derrière Major Jay, dont la dernière course est à ignorer. Ce cheval avait saigné à sa dernière tentative. Avec une bonne ligne, il pourrait être tenté par la position tête et corde. Mais la présence de Greatfiveeight pourrait le gêner car celui-ci préfère être devant ou, à défaut, démarrer de loin. Avail devrait être bien placé pour les reprendre. Seven Oceans court pour la deuxième semaine consécutive et il a été confié à Kevin Ghunowa. On constate qu’il est rallongé de 250m et le parcours du jour semble meilleur. Attention à lui ! Mais aussi à Beach In A Bottle, avec qui son entourage a été aux petits soins ces derniers jours. Il a du reste réalisé un bon galop mardi matin après un séjour à Floréal. Si ses ennuis sont derrière lui, il est capable d’un sursaut. En ce qu’il s’agit de Bono Vox, il doit d’abord démontrer des signes de progrès avant d’être retenu.

4. La quatrième épreuve est la course qui s’annonce comme étant la plus difficile à déchiffrer. Les prétendants à la victoire sont nombreux et ils ne sont pas moins de cinq. Soweto Moon doit être considéré. Après deux échecs à un niveau plus relevé en B51, il revient en B46. Il est à noter qu’il s’était imposé en B41.Glen Coco avait joué de malchance la dernière fois. Son plus gros souci sera de contourner le handicap de son mauvais couloir. S’il peut trouver une bonne position, il sera à coup sûr de l’arrivée. La dernière course de Gimme Green doit être oubliée pour les raisons que l’on sait. Il s’est refait une santé après sa grosse fatigue de la 19e journée. S’il donne l’air d’être bien et s’il a repris du poids, il sera un prétendant sérieux. Le parcours réduit plaide également en sa faveur. Glorious Goodwood a hérité d’une très bonne ligne pour la deuxième fois de suite. S’il répète la même performance, le doublé sera possible. Promissory aura aussi son mot à dire. Les œillères ont été remplacées par des side winkers pour qu’il soit moins ardent et parce qu’il a été rallongé. Le plus gros danger viendra de lui.

5. Cette course n’est pas facile à analyser dans le sens où les engagés ne sont pas des compétiteurs à qui on peut faire facilement confiance. Rap Attack a plutôt été régulier, mais il est encore un Maiden pour le Champ de Mars. Parmi les vainqueurs, il y a Olympic Bolt, qui avait démarré sa campagne sur les chapeaux de roues, mais qui n’a pas confirmé par la suite. On ne croit pas se tromper en avançant que sa tenue n’a pas encore été prouvée sur 2100m. Dustan a remporté une course avant de rentrer dans le rang, la faute surtout à un terrain trop dur. Il retrouve le jockey qui l’a mené vers son dernier succès et doit être retenu. Son compagnon de box Kemal Kavur a montré le bout du nez dernièrement. On estime qu’il aura des conditions en sa faveur cette fois et qu’il pourrait réaliser le bout en bout qui sera synonyme de son premier succès à Maurice. Du côté d’Aficionado, on persiste toujours avec un engagement à un palier supérieur. Le cheval est resplendissant de santé actuellement, mais sa tâche paraît compliquée pour la victoire. Open Heir est déclassé dans ce lot. Ce cheval ne compte que de mauvaises performances depuis ses débuts, tout comme Mountain Master. À leur meilleur niveau, ils peuvent faire sentir leur présence. On ne peut prétendre savoir s’ils y sont. On a une petite préférence pour Kemal Kavur.

7. La victoire semble devoir se jouer entre Zagazig et Sea Pass. Depuis ses progrès et sa victoire, le premier nommé continue à bien faire. Il reste maintenant à savoir s’il pourra avoir un meilleur parcours cette fois. L’autre a montré le bout du nez. Il aurait même pu l’emporter avec un peu de chance. La distance rallongée est nettement en sa faveur. On le croit en mesure d’avoir le dernier mot. Roman Silvanus n’a pas encore dit son dernier mot. Il avait été quelque peu malchanceux à sa dernière tentative, quand il s’était retrouvé trop en retrait. S’il démarre bien, il pourra rester à proximité des chevaux de tête et avoir un rôle plus intéressant en fin de parcours. La course de Starsky doit être suivie. Ce cheval a démontré des capacités à sa dernière sortie. On ne peut dire avec certitude s’il sera plus à l’aise avec 250m de plus par rapport à sa course de la 24e journée. Anafesto, c’est une petite chance pour un cheval qui n’a pu ouvrir son compteur jusqu’ici.

NOS PRONOSTICS

Secret Idea

Masaar

Varational

Storm Clipper

Mount Fuji

Cula

Apple Jack

Burwaaz

Avail

Great Fiveeight

Major Jay

Seven Oceans

Promissory

Glorious Goodwood

Glen Coco

Gimme Green

Kemal Kavur

Rap Attack

Aficionado

Olympic Bolt

Kingmambo’s Legacy

M L Jet

Solar Star

Parachute Man

Sea Pass

Zagazig

Roman Silvanus

Starsky