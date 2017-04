NOYADE AU PONT NATUREL : L'infirmier prenait des photos tout juste avant sa chute

Une sortie en famille a viré au drame pour Kishnaduth Beedassy, 55 ans, dimanche au Pont Naturel, à proximité du village Carreau d'Accacia, Grand-Port. Cet ancien Charge Nurse de l'hôpital Victoria, plus connu sous le nom de Dharam, prenait des photos de la mer sur son téléphone portable quand il a glissé d'une certaine hauteur pour se retrouver à l'eau. Ses proches ont immédiatement alerté la police, tout en essayant de lui venir en aide. Mais, comme la mer était agitée, la victime a dérivé vers le large. Une équipe de la National Coast Guard (NCG) a mis cap sur les lieux à la recherche de la victime.

Entre-temps, l'équipage de l'hélicoptère Chetak, avec à son bord l'assistant surintendant Santock, le DASP Chadeea, et les caporaux Nundloll et Govind, ont reçu comme instruction de participer aux recherches. Ils ont repéré Kishnaduth Beedassy peu après leur arrivée et ils l'ont hélitreuillé dans une mer agitée. Ce dernier a été transporté à l'hôpital Jawaharlall Nehru de Rose-Belle où il a rendu l'âme peu après son admission. Son cadavre a par la suite été transporté à la morgue de l'hôpital de Candos à des fins d'autopsie où le Dr Prem Chamane a conclu que le décès relève d'une asphyxie par noyade.

La police de l'Escalier a questionné les proches qui étaient présents au moment du drame pour déterminer les circonstances de cette chute.