OPÉRATION LAKAZ LERWA LION - Rs 220 M : Ramgoolam fait de la résistance

L'ancien Premier ministre, Navin Ramgoolam, était attendu dans les locaux du CCID ce jeudi, où il devait prendre connaissance des 23 charges formelles sous les sections 3 et 5 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) retenues contre lui. Or, seuls ses avocats, Mes Gavin Glover et Showkut Oozeer, y ont fait le déplacement ce matin. Après s'être entretenus avec l'ACP Devanand Reekoye et ses lieutenants pendant moins d'une demi-heure, ils ont fait comprendre à la presse que le leader du Ptr ne sera pas présent aujourd'hui car n'ayant pas obtenu certains documents. « Notre visite au CCID aujourd'hui était pour confirmer qu'on avait reçu certains documents que nous avions demandés à la police, pour pouvoir donner le “statement” qu'ils veulent prendre de notre client. Il y a encore des documents que nous n'avons pas reçus et on a réitéré notre demande aujourd'hui. Nous espérons avoir ces documents sous peu et dés que ces documents seront soumis à la défense, nous serons dans une meilleure position pour conseiller notre client. À la suite de notre conseil, notre client viendra consigner sa déposition. Nous ne pouvons donner un “time-line” mais nous pensons que jusqu'à la fin de la semaine prochaine, cela devrait être terminé. » Selon nos informations, la défense attend toujours d'obtenir des diary book entries et autres documents relatifs à cette affaire. D'autre part, Me Gavin Glover n'a pas voulu commenter les procédures de la police dans de pareils cas, souhaitant « garder le secret de l'instruction ». Il n'a pas voulu confirmer le nombre de charges formelles qui seront logées contre Navin Ramgoolam mais il devait indiquer qu'un nouveau rendez-vous a été pris avec le CCID.

Cette affaire de charged formelles, soit 16 pour les Never-Used 100-Dollar Bank Notes et sept pour les coupures bancaires de Rs 1 000 et de Rs 2 000 la saisie de Rs 220 M à sa résidence de River-Walk, fait suite à la saisie en la résidence de l'ex-Premier ministre le 6 février 2015 de coffres-forts avec un montant de Rs 220 millions. Avec un nouveau rebdez-vous au Central CID à être agréé, ce n'est que partie remise dans cette affaire après la décision du tribunal de Curepipe de rayer les charges provisoires le 28 août dernier.

ARVIN BOOLELL : « Il faudra récupérer l'argent du Ptr en marge de la partielle au No 18 »

Dans une déclaration accordée au Mauricien en fin de matinée, le candidat du Parti travailliste à l'élection partielle de Belle Rose/Quatre Bornes, Arvin Boolell, laisse entendre « qu'on ne peut punir les rouges en les privant de leurs financements pour les besoins de cette joute électorale ». Après s'être demandé « comment allons-nous mener notre campagne alors qu'on a saisi l'argent du parti ? », il poursuit : « Il nous faudra restituer l'argent qui est bloqué vu que nous n'avons pas les moyens pour cette élection partielle. Nous envisagerons d'avoir recours à des actions légales pour pouvoir récupérer l'argent du Ptr. »

MAROC LEAKS

Arvin Boolell : « Je n’ai jamais été financé par un pays étranger »

Le candidat du PTr à l’élection partielle à Belle-Rose/Quatre-Bornes, Arvin Boolell, a démenti de manière catégorique les allégations faites à son encontre par l’ancien ambassadeur du Maroc dans la région, Mohamed Amar, affirmant n’avoir « jamais bénéficié de financement d’un pays étranger ».

Un document publié par Maroc Leaks hier fait état d’une lettre adressée par Mohamed Amar dans laquelle il affirme que « Dr Arvin Boolell m’a confié son souhait très urgent que le Maroc l’aide à couvrir la campagne qui est déjà lancée et qui coûtera extrêmement cher ».

« C’est une affirmation infondée et incorrecte », a déclaré Arvin Boolell au Mauricien ce matin. « Je n’ai jamais reçu d’aide outremer et d’aucun pays étranger. J’invite tous ceux qui mettent en doute mes paroles à vérifier mes comptes bancaires et mes avoirs. Ma façon de vivre est connue de tous », a insisté Arvin Boolell, qui qualifie les propos de Mohamad Amar de « ridicules ». Il indique en outre qu’à chaque fois qu’il a rencontré l’ambassadeur du Maroc lors de réunions internationales, il était accompagné d’officiers de son ministère ou du consul marocain.

S’agissant du Front polisario, Arvin Boolell souligne que la décision de Maurice est inspirée de celle adoptée par l’Union africaine et considère que le RASD n’a jamais modifié sa position depuis sa création.