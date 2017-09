PARTIELLE NO 18 - HIER SOIR : Kugan Parapen de R & A s'en prend à « l’élite économique »

Rezistans ek Alternativ a donné le coup d'envoi de sa campagne pour l’élection partielle dans la circonscription de Belle-Rose/Quatre-Bornes (No 18). Son candidat, Kugan Parapen, a plaidé pour un changement radical de système politico-économique. Il a pris pour cible « l’élite économique », l’ultime responsable de la « pourriture dans laquelle se vautre le pays », dit-il.

« La vre batay se kont lelit ekonomik. Nou bizin enn gouvernma for ek indepandan ki kan gran patron dir ki li ena enn proze, gouvernma-la dir “atann, less mo analiz linpak proze-la lor societe, lor lanvironma avan mo decide” », poursuit Kugan Parapen. Il intervenait lors d'une réunion à l'Avenue Naz, Belle-Rose.

« Zordi nou system pouri e ena enn sel rezon pou sa : bann ki a la tet du pei, zot dakor an lelit ekonomik. Nou dan enn system kot enn minorite pe servi ledo la popilasion pou zot gagn enn lavi royal », s’est indigné le candidat de R&A. « Tou bann parti tradisionel zot pran kass ek lelit ekonomik. Kouma oule ki zot amenn sanzma dan system-la ! » a-t-il argué. « Sel parti politik kipa pran kass ek lelit ekonomik se R&A, ki diboutt lor so prop lipie ar kontribision so bann mam ! » a-t-il poursuivi avant d'indiquer que, depuis l’indépendance, les Mauriciens ont eu comme dirigeants politiques des « marionnettes manipulées par l’élite économique ». Et de s'énerver : « Mo frustre. Kar dan sa kas ki travayer gagne – plis ki 100 000 travayer gagn mwins ki Rs 15 000 par mwa – zot trouve moyen pou plonz dan so poche pou finans bann proze infrastriktir pou lelit ekonomik a traver TVA ek tax lor sigaret ek so ti grog. »

À l’occasion de cette partielle, a ajouté le candidat de R&A, l’électorat de Belle-Rose/Quatre-Bornes aura l’occasion d’envoyer un signal fort au gouvernement, aux partis politiques traditionnels et à l’élite économique. « À la fin, ou pa pou bizin sanz kasak ou zoke, me ou pou bizin sanz souval la-mem », a-t-il expliqué dans un langage imagé. Evoquant le slogan de R&A, “Na Pa Soutir Pouritir”, Kugan Parapen a argué que voter pour son parti, « c’est changer le système ».

Auparavant, le leader de R&A, Ashok Subron, avait expliqué que voter pour Kugan Parapen, c’est « faire une différence » à l’Assemblée nationale. « Enn ti vot kapav sanz destin ou pei ! » a-t-il insisté, avant de lancer un appel aux partis de gauche et aux progressistes pour soutenir leur candidat. « Li pa pou fer okenn differans si ou vot rouz, ble, vert ou zon, me li pou fer enn bel differans si ou vot Kugan », a-t-il soutenu. « Si ou pa azir aster-la ek sa eleksion partiel-la, pouritir-la pou dekompoze ek nou pei pou al dan enn move sime », a-t-il ajouté.

Les interventions des divers orateurs ont été entrecoupées par des intermèdes musicaux engagés animés par Richard Beaujean et Eric Triton. En guise de lancement officiel, des graines ont été distribuées à ceux présents. « Enn lagrin li reprezan le passe ek lavenir. Nou, nou dan le prezan kot nou kapav sanz nou lavenir », a expliqué la présidente de la réunion, Veena Dhola, qui a exhorté ceux ayant reçu ces graines à les mettre en terre.