PATRIMOINE : Le Plaza, la belle de Rose-Hill

Le Plaza, figure emblématique de Rose-Hill, rejaillit de l’ombre. Pour marquer les cent ans du scénographe Serge Constantin, l’énigmatique théâtre, berceau des plus grands barytons et comédiens de l’océan Indien, se livre à nous. Trois coups de brigadier : le rideau rouge se lève sur le Plaza…

La salle des fêtes est fin prête, mais il faudra attendre encore deux ans pour insuffler un semblant de vie au reste du bâtiment. Depuis de nombreuses années, les différentes forces municipales se sont acharnées pour tenter de sauver la belle de Rose-Hill, vestige des années 30. Fermé depuis le 1er octobre 2004, le Plaza est aujourd’hui en état de délabrement. Seule la cour continue de vivre avec les occasionnels skateurs du coin ou les couples venus frekante sur les marches du célèbre théâtre.

Le Plaza a été inauguré en 1933. L’idée de construire un édifice entièrement dédié aux arts vient des habitants de la région, qui souhaitaient qu’un haut lieu de culture soit édifié en dehors de la capitale. Le bâtiment est divisé en trois sections distinctes : la partie administrative consacrée aux bureaux, la salle des fêtes et le théâtre.

Rêve de Valse.

Selon le livre de G. André Decotter, Le Plaza : un demi-siècle de vie théâtrale, le théâtre pouvait accueillir 1,500 personnes, avec 54 loges, 450 sièges en première classe, 422 en seconde, 426 en troisième. Preuve tangible que le Mauricien et la Mauricienne d’antan aimaient le théâtre et l’appréciaient dans les meilleures conditions.

Ce fut une opérette, Rêve de Valse d’Oscar Straus, qui ouvra la danse et non pas un opéra, comme le souhaitaient à l’époque les organisateurs. La première troupe mauricienne à fouler les planches a été le Mauritius Dramatic Club, qui a interprété en anglais des pièces shakespeariennes, entre autres. Outre les opérettes, des spectacles de danses indiennes, des séances de magie et même des défilés de mode ont été à l’affiche du théâtre. “Les premières pièces mauriciennes à y être jouées furent, dans les années 50, Mirages et Iscariote d’Arthur Martial, puis La Verrue d’André Masson et Judas de Malcolm de Chazal en 1960”, peut-on lire sur le site d’Opéra Mauritius.