PLAISANCE : Meilleur aéroport de la région Afrique pour la 3e année consécutive

Le Conseil International des Aéroports (ACI), qui a tenu cette année sa 27e Assemblée générale réunissant à Pailles des représentants venus de 70 pays, a dévoilé mardi dernier, la liste des Airport Service Quality (ASQ) Awards 2016. Et pour la 3e année consécutive, l’aéroport SSR de Plaisance a été primé meilleur aéroport de la région Afrique. Maurice surclasse ainsi dans la catégorie d’aéroports accueillant moins de cinq millions de passagers les aéroports de Durban et Cape Town, primés à la 2e et 3e place respectivement.

La remise des prix s’est faite en présence du Deputy Prime minister, Ivan Collendavelloo et du ministre du Tourisme, Anil Gayan, aux côtés du CEO d’AML, Romesh Bhoyroo. “C’est avec honneur et plaisir que l’aéroport de Maurice, à savoir Airports of Mauritius (AML) et Airport Terminal Operations Ltd (ATOL), reçoit pour la 3e année consécutive le prix de meilleur aéroport du continent africain”, a déclaré Girish Appayah, responsable de communication d’AML. L’aéroport de Maurice doit - avec ce 3e prix qui reflète une reconnaissance des efforts faits pour offrir un service de qualité à tous les passagers, contribuant également à la promotion de Maurice comme une destination exclusive au niveau mondial - dès lors pouvoir maintenir le standard et se préparer aux nouvelles évaluations qui seront tenues.

A savoir que les récompenses (Airport Service Quality Award) décernées par l’ACI sont effectuées sur la base d’un sondage réalisé auprès de passagers, du check-in au départ, à travers plus de 300 aéroports dans le monde et est basé sur 34 indicateurs de service, incluant des éléments majeurs tels que l’accès, la procédure d’enregistrement et la sécurité, les infrastructures, la qualité des repas

La remise des récompenses aux aéroports, s’est tenue lors d’un dîner de gala mardi soir, dans l’enceinte du Clos St Louis Pailles, où étaient réunis les représentants des 300 aéroports du monde, membres de l’ACI, qui ont au préalable participé à des conférences sur la situation et l’avenir des aéroports dans le monde, durant deux jours, pendant lesquels s’est aussi tenu, au centre Swami Vivekananda, une exposition sur les différents services offerts dans les différents aéroports du monde. Cet événement a été inauguré par le Premier ministre qui a profité de l’occasion pour parler des développements futurs au niveau de l’aéroport de Maurice. A ce jour, le SSR International Airport peut accueillir 4 millions de passagers annuellement. Depuis 2014, le nombre de passagers est passé de 2,9 millions à 3,7 millions actuellement, a indiqué Pravind Jugnauth. Face aux nouveaux défis et opportunités, il annonce qu’outre la piste d’atterrissage qui sera revue pour accommoder le trafic, le plan de développement prévu pour l’aéroport sera revu. Ce Master Plan tiendra aussi compte des voies de circulation pour les véhicules (taxiway), et englobera un espace pour l’entretien des avions, entre autres.

Le Premier ministre indique que le gouvernement accordera des fonds pour la mise sur pied d’un clearance centre, centre qui servira aux procédures d’autorisation pour les marchandises en transit. Le chef du gouvernement a aussi annoncé l’aide de la Chine pour la création d’une académie pour le personnel des aéroports. Formation qui permettra à Maurice d’avoir un personnel de haut niveau, a souligné Pravind Jugnauth, faisant ressortir que cette académie devrait aussi servir pour la région.

Durant la cérémonie de remise de prix, plusieurs autres aéroports ont été récompensés, dont celui de Jaipur qui a raflé deux prix.