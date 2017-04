LE PORT : Le Night Shift Allowance Payment pointé du doigt

La Mauritius Ports Authority Marine and Other Staff Union (MPAMOSU) approchera le State Law Office (SLO) pour lui demander s’il avait donné son accord au management de la Mauritius Ports Authority (MPA) pour que les employés du port travaillent au-delà des heures prescrites par la loi.

« Si tel est le cas, c’est grave. Nous avons des doutes. Nous ne pensons pas que des officiers de cette instance peuvent aller aussi loin », a soutenu Jean Yves Chavrimootoo, le négociateur du syndicat lors d’une conférence de presse hier au siège de la Port-Louis Maritime Employees Association dans le port. La MPAMOSU compte consulter le SLO afin de savoir si le management de la MPA a reçu l’accord de ce dernier pour que le Night Shift Allowance Payment « soit étalé au-delà des heures prescrites par la loi ».

Jean Yves Chavrimootoo a vivement critiqué les Option Forms et Consent Forms que fait circuler en ce moment la direction de la MPA. L’Option Form, selon le syndicaliste, sert à convaincre les employés de ce secteur d’accepter toutes les conditions qui ont été publiées dans un rapport rédigé par un cabinet d’experts à Maurice. Ce rapport préconise une augmentation de salaire, revoit les conditions de travail et le mode de fonctionnement du port. « Seuls les dirigeants de deux syndicats du port ont obtenu une copie du rapport, mais pas les employés. Je trouve inacceptable que la direction les force à signer des documents dont ils ne connaissent pas le contenu. Et qui sera responsable si jamais le management change les conditions de travail qui ne sont pas en faveur des travailleurs? », s’interroge le négociateur Jean Yves Chavrimootoo, qui a fait remarquer que l’Option Form « doit être rendu à la direction au plus tard le vendredi 28 avril ».

Le Consent Form, selon le négociateur, vise à introduire l’empreinte digitale pour marquer la présence des employés sur leur lieu de travail et pour compiler des données pour un « bonus de productivité ». En ce sens, le négociateur a déposé une plainte hier au Data Protection Office pour contester cette pratique. « Le management utilise tous les moyens pour intimider les employés », dit-il.

Par ailleurs, le syndicaliste a beaucoup insisté sur le Collective Agreement. « Nous aurons recours à tous les moyens légaux jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé dans l’intérêt des travailleurs. Nou pa pou al koz koze ou al bwar dite avek ladireksion me nou pou swiv tou bann prosedir ki ena dan lalwa. » Il envisage même de recourir à la Commission de Réconciliation et de Médiation (CCM) « pour que justice soit faite ».