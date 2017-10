PRÉSENTATION - META-MORPHOSIS : Valoriser le patrimoine

Meta-Morphosis s’est donné pour objectif de sublimer le patrimoine industriel. Par le biais de l’art, l’agence préserve la mémoire des lieux et la transmission du savoir-faire. Dans la même optique, l’agence fondée en 2014 a lancé à Maurice Moris Dime, en marge du cinquantenaire de l’indépendance. Axel Ruhomaully et Franck Depaifve, les artisans de ce concept ambitieux, nous en parlent.

La préservation de la richesse culturelle ne se fait pas simplement par la restauration des objets et des sites industriels oubliés, mais aussi par la passion et l’art. C’est le but qu’Axel Ruhomaully et Franck Depaifve se sont fixé en élaborant Meta-Morphosis en 2014 à Bruxelles. Une société qui veut apporter un enrichissement culturel et qui s’est hissée au rang international en s’associant avec Google Cultural Institute, l’Unesco et Canon. “La structure existe depuis juin 2015”, précise Franck Depaifve à Scope.

De fil en aiguille, l’agence s’est installée à Maurice. Une île où Axel Ruhomaully puise ses racines et ses inspirations. “Nous avons fait le lancement officiel de Moris Dime fin octobre 2016, le jour du compte à rebours des 500 jours des célébrations des 50 ans de l’indépendance”, souligne le Belgo-mauricien. Un projet artistique et social visant à inviter les Mauriciens à imaginer l’île Maurice de demain en laissant des messages dans une capsule temporelle. Cette initiative consiste à faire appel aux artistes mauriciens et internationaux pour le Street Art Together afin de transformer l’île en un musée à ciel ouvert. “Un livre d’art regroupant des œuvres reproduites par l’agence sortira l’année prochaine.”

Outil de sensibilisation.

Le duo de Meta-Morphosis commence son aventure quand il découvre à quel point le monde regorge de richesses patrimoniales. “Nous nous sommes dit que ce patrimoine pouvait être un outil de sensibilisation pour les plus jeunes et les plus âgés de la société”, confie l’ancien spécialiste en communication et marketing. Les deux amis se sont laissés prendre au jeu. “Finalement, il est devenu notre unique activité.” Pour mener à bien leur mission, ils partent à la conquête des ambassadeurs des pays qui les intéressent pour leur expliquer leur démarche. “Quand nous repérons des histoires qui nous semblent intéressantes, nous contactons directement les pays pour reproduire le modèle Meta-Morphosis.”

Associant leurs idées pour ne pas oublier l’histoire, l’ancien photographe des hôtels de luxe et le Belge sortent l’ouvrage Ceci n’est pas que du patrimoine en Belgique, en 2015. “Le livre parle d’un ancien charbonnage qui s’appelle le Hasard de Cheratte.” Un lieu que tous deux ont visité des années plus tôt et qui les a inspirés. Le livre a été réalisé avec l’appui de plusieurs artistes belges et internationaux. “Nous avons effectué une numérisation avec la fondation Google. Nous avons eu l’occasion de faire plus d’une vingtaine d’expositions, cinq vidéos clips et des capsules vidéo qui seront diffusées sur la chaîne nationale belge en octobre.”

Raconter l’histoire.

L’étape suivante : Verviers en Belgique, une ancienne capitale mondiale de la laine. “Nous avons raconté l’histoire du patrimoine de cette ville, qui possède une collection de machines à lainer absolument extraordinaire.” Un projet nommé Les bijoux industriels de Verviers, qui donnera lieu à un livre et à une exposition vue par des visiteurs de toute l’Europe.

Meta-Morphosis rend hommage au Palais de Justice de Bruxelles, à travers les photos du Belgo-Mauricien. “Ce projet est toujours en cours. Nous avons remis un bâton de justice réalisé à partir de matériaux récupérés au Palais de Justice aux bâtonniers de Bruxelles. Il est reconstruit par Pierre Vanherck, un créateur de cannes les plus chics.”

L’agence s’occupe également de l’ancien site industriel le plus important d’Europe à Charleroi, le HF4, pour raconter l’histoire. À Maurice, elle présente La Cité mécanique au Caudan jusqu’au 15 novembre. “Nous avons aussi publié un livre intitulé Bread & Roses, qui parle de l’histoire artistique des affiches syndicales de Belgique.” Sur la même lancée, ils reproduiront le modèle Meta-Morphosis en France, à Cuba, au Pérou, en Islande et dans une dizaine de pays.

Telle est l’histoire que les deux avant-gardistes veulent transmettre : celle de ne jamais laisser errer le passé sans apporter une touche actuelle et vivante à l’avenir.