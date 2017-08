PRIX PÉTROLIERS : Marche de protestation du MP vendredi à PL

Le leader du Mouvement Patriotique (MP), Alan Ganoo, prend l’initiative d’une protestation populaire contre la récente hausse « injustifiée » des prix de carburants. A cet effet, une marche de protestation sera organisée vendredi à partir de 14h30 avec le Champ-de-Mars comme point de départ pour rallier le Jardin de la Compagnie afin de faire entendre la voix de mécontentement contre cette décision du gouvernement par le truchement de la State Trading Corporation.

Dans cette pespective, le MP lance un appel général. « C’est dans cette optique que lors de la réunion au bureau national hier, nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et de mettre la machine en marche pour réaliser cette initiative du MP », a expliqué au Mauricien le secrétaire général politique du parti, Atma Bumma. Le MP soutient que malgré l’abrogation du Build Mauritius Fund dans le récent budget présenté par le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, le gouvernement « continue de percevoir Rs 4 sur chaque litre d’essence, et ce, à travers une hausse des droits d’accises ». Atma Bumma ajoute : « Je dirai pour ma part qu’il y a des taxes excessives sur l’essence et le diesel. »

« Nous invitons les partis politiques, et ceux de l’opposition en particulier, les organisations citoyennes, les Ong, les chauffeurs de taxi, les pêcheurs et tous ceux qui sont affectés par cette augmentation ainsi que la société civile et le public en général à une réunion de préparation le mercredi 9 août à 16 heures, à l’hôtel St-Georges, Port-Louis, pour préparer ensemble cette manifestation, avec pour objectif de démontrer au gouvernement la grogne de la population contre cette augmentation, qui aura certainement un effet domino sur tout ce que nous consommons dans notre vie au quotidien », a indiqué le secrétaire général du MP.