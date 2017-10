PROCÈS ÉCOULÉS - ASSISES - AGRESSION MORTELLE D'UNE OCTOGÉNAIRE : Sooriadev Cheetamun bientôt fixé sur son sort

Le procès intenté à Sooriadev Cheetamun, 30 ans, pour le viol et l'agression mortelle de Chandrama Bullywon arrive à son dénouement. Après avoir entendu le réquisitoire et la plaidoirie des avocats de la poursuite et de la défense, le juge Prithviraj Fekna a réservé son verdict. Lors de sa plaidoirie, Me Deepak Rutnah, avocat de Sooriadev Cheetamun, a demandé à la cour de prendre en considération l'état de santé mental de l'accusé et le fait qu'il ait plaidé coupable. L'homme de loi a aussi fait état « d'incohérences » dans la version des témoins.

La poursuite, représentée par Me Raj Baungally, a demandé une peine de 8 à 18 ans de prison. Le crime avait été commis le 22 avril 2013. C'est après avoir essuyé un refus de l'octogénaire, alors qu'il cherchait des Pamplemousses, que Sooriadev Cheetamun s’est introduit chez elle. C’est alors qu’il s’est précipité sur sa victime pour l’agresser sexuellement avant de lui infliger des coups mortels au visage.

COUR | Prêt de Rs 40 M à Navin Ramgoolam

Hassam Vayid et Yatemani Gujadhur ripostent

L’ancien président du Credit Committee de la défunte Bramer Bank, Hassam Vayid, et Yatemani Gujadhur, ex-membre du Credit Committee, ont déposé à tour de rôle cette semaine une plainte à la Cour suprême, réclamant chacun des dommages de Rs 30 millions à l'État et à six policiers pour arrestation arbitraire. Hassam Vayid, 78 ans, et Yatemani Gujadhur, 74 ans, avaient été appréhendés dans le sillage de l'enquête sur le prêt de Rs 40 M accordé à Navin Ramgoolam le 18 novembre 2010 pour l'achat de son bungalow de Roches-Noires. Ils faisaient l'objet d'une charge provisoire de “conspiracy to defraud”, des charges provisoires qui ont ensuite été rayées en cour de cure-pipe en 2016.

Dans sa plainte, Hassam Vayid s'attaque à l’État, au commissaire de police, Mario Nobin, aux ACP Heman Jangi et Nemraj Dayal, au chef inspecteur Pooran Jeeavoo, à l’inspecteur Sanjay Dussoye et au sergent Nabeebaccus. Il soutient avoir été « injustement arrêté », ajoutant que cela lui a causé « d'énormes préjudices ». Yatemani Gujadhur soutient lui aussi avoir été injustement arrêté dans sa plainte. Les deux plaintes seront appelées devant la Master’s Court le 11 janvier.

COUR | Conduite en état d'ivresse

Six mois de prison annulés en appel

Un automobiliste avait été reconnu coupable au tribunal de Flacq d'avoir conduit avec une concentration d'alcool au-delà de la limite autorisée. Le magistrat lui avait alors infligé une peine de six mois de prison, une amende de Rs 20 000 et la suspension de son permis pour une durée d'un an.

Contestant sa condamnation en appel, il a été trouvé de « sérieuses irrégularités » dans la procédure adoptée en cour avant de prononcer la sentence. Les juges Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna ont de ce fait annulé la sentence et ont renvoyé l'affaire au tribunal de Flacq pour un nouveau jugement.