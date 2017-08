PROCÈS À VENIR - COUR : Trafic de drogue, nouvelle comparution de Shahebzada Azaree

Shahebzada Azaree, aussi connu comme Dade, patron de Gloria Fast Food, comparaîtra à nouveau devant le tribunal de Port-Louis la semaine prochaine dans le cadre des accusations provisoires de blanchiment d'argent et de trafic de drogue dont il fait l'objet. Ce dernier reste en cellule policière, l'enquêteur étant venu indiquer en cour que l'enquête n'a pas encore été bouclée dans cette affaire. Le suspect Azaree est soupçonné d'avoir un lien avec la saisie record d'héroïne de plus de Rs 2,5 milliards en mars.

Il fait face à une charge provisoire d'importation de drogue après avoir été dénoncé par le Passport and Immigration Officer Basana Reddi dans la saisie d’un kilo d’héroïne, d'une valeur de Rs 18,9 M, dans les toilettes de l’aéroport le 11 juin. Le PIO avait été appréhendé après un visionnage des caméras de surveillance de l’aéroport lors de l'arrivée du vol MK 289 en provenance de Tana. Concernant la charge provisoire de blanchiment d'argent, il est reproché à Dade Azaree d'avoir, le 31 août 2016, effectué un pari de Rs 225 000 au Grand Casino, au Domaine Les Pailles. La police soupçonne que cet argent provient du trafic de drogue.

COUR | Affaire Boskalis

Prakash Maunthrooa souhaite pouvoir voyager

Prakash Maunthrooa, ancien directeur général de la Mauritius Ports Authority et Senior Advisor au PMO, est poursuivi en Cour intermédiaire aux côtés de l'ancien ministre Siddick Chady pour pot-de-vin dans le cadre de l'obtention d'un contrat par la firme Boskalis en 2007 pour le dragage du canal anglais dans le port. Alors que l'affaire a été ajournée au 29 août pour que la poursuite donne sa position quant à un éventuel témoignage via visioconférence du témoin néerlandais, cadre de la firme Boskalis, Antonius De Goede, Prakash Maunthrooa a fait une demande pour pouvoir voyager. Il compte en effet se rendre à l'étranger à partir du 29 août pour rentrer au pays le 11 septembre. La magistrate Wendy Rangan fera connaître sa décision lundi prochain.