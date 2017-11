CE QU’IL FAUT SAVOIR À L’OFFICIEL: Me Prem Bissessur a tiré sa révérence

L’Electoral Supervisory Commission est en deuil. En effet, pour l’élection partielle de Belle-Rose/Quatre-Bornes (N° 18) du 17 décembre, un membre manquera à l’appel. Me Prem Bissessur est décédé le 3 octobre dernier. Victime d’un accident de la route en France, il a été transféré à Maurice. Il avait succombé à une crise cardiaque. Lors de leur séance de travail, mardi après-midi, les membres de l’ESC ont tenu à rendre un vibrant hommage à cet homme de loi toujours affable et très à cheval sur les principes. Ceux qui l’ont côtoyé au Barreau et lors des campagnes électorales garderont un bon souvenir de ce gentleman.

BRITAM: l’équipe de BDO convoquée

Pour la reprise des travaux prévue pour le 21 courant, la commission d’enquête sur BRITAM, visant à faire la lumière sur la vente des actions du groupe BAI au Kenya, a pris la décision de convoquer tout le staff de BDO, ayant travaillé sur ce dossier. Cette convocation fera suite à la dernière audition de l’ancien ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, qui avait soutenu que cette commission d’enquête avait été instituée car Vishnu Lutchmeenaraidoo a induit en erreur Pravind Jugnauth en lui faisant croire qu’il y avait des zones d’ombre sur la vente de Britam alors que c’est lui qui serait à l’origine de ce deal.

Le secrétaire permanent au ministère des Finances, Vidianand Lutchmeeparsad, pourrait effectuer un come-back devant la commission Domah pour être confronté à la nouvelle version des faits.

PARTIELLE AU N° 18 : Kuto Mussana se dévoile

Cet ancien ministre se présente en public comme un des fervents partisans d’un des principaux partis politiques de l’opposition. Mais depuis longtemps déjà, soit octobre 1982, il est connu comme le Kuto Mussana de la scène politique. Avec l’élection partielle au No 18, il se dévoile. D’habitude, il n’hésite pas à se présenter en première ligne lors des meetings de ce parti. Mais pour la présente campagne électorale il mise sur la défaite du candidat de son parti. L’élection de l’autre candidat à Belle-Rose/Quatre-Bornes devrait ouvrir la porte de la State House pour un de ses proches, également ancien ministre. Kuto Mussana porte bien son nom…

Des intermédiaires pour Dev Manraj

Le secrétaire financier, Dev Manraj, qui est ciblé par une Parliamentary Question du député Aadil Ameer Meea, trouve grâce dans les yeux de certains syndicalistes. Ces derniers ont tenté d’intervenir auprès de la direction du MMM pour ne pas donner suite à cette interpellation portant sur les salaires, conditions de service et missions du secrétaire financier depuis son retour à l’hôtel du gouvernement en 2013. Pour excuse, ils avancent que Dev Manraj préside le comité sur les femmes cleaners en vue de revoir les salaires de Rs 1 500 pratiqués actuellement. Cette démarche syndicale étonne plus d’un ces jours-ci. Mais la PQ est maintenue à l’agenda de l’Assemblée nationale mardi prochain.

RDA : les conditions de la réintégration

Le sort de Rishikesh Jugoo et Hassam Gorah Nubheebucus, les deux ingénieurs suspendus de la Road Development Authority (RDA), en février 2015, a été discuté au conseil d’administration de l’organisme en début de semaine. Il nous revient que les ingénieurs seront réintégrés, mais que les conditions imposées par ces derniers ne feraient pas l’unanimité et pourraient, à présent, faire l’objet d’une étude du Parquet. D’autant plus qu’un des deux concernés aurait, selon nos recoupements, réclamé une compensation financière, qui n’est pas au goût de certains au gouvernement.

Si leur réintégration est de mise, un compromis devrait être trouvé en ce qui concerne les conditions dans lesquelles elle va se faire.