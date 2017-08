THE RENAULT KOLEOS TROPHY : Oomph, meilleur 3-ans 2017

Il n’y a pas eu de surprise dans la deuxième et dernière manche du championnat des 3-ans samedi dernier, avec Oomph donnant un nouveau récital. En enlevant les deux manches, c’est tout naturellement qu’il s’est adjugé le titre de meilleur 3-ans et succède à Speed Limit au palmarès. La consécration de Oomph a été le fait marquant de cette 19e journée qui a aussi vu les débuts victorieux de Brad Pengelly sur notre turf. L’Australien a frappé dès sa première monte en menant Skip The Red à la victoire dans la 2e épreuve. L’attente a été en revanche beaucoup plus longue pour le Sud-Africain Donovan Dillon qui a dû attendre sa 17e monte pour briser la glace par l’entremise de Top Of The Rock. Ce 19e acte a aussi été marqué par le retour victorieux de Ready To Attack près de quatre mois après sa victoire dans la Duchesse. Il a mis Steven Arnold et l’entraînement Gujadhur sur orbite, lesquels ont réalise le doublé avec Rasta Rebel dans l’épreuve de clôture.

Oomph s’est montré au-dessus du lot une nouvelle fois. Son entraîneur est d’avis que le meilleur reste à venir et que son poulain devrait se sentir davantage à l’aise sur 1600m. Vu que Oomph vient tout juste d’avoir 4 ans, on ne peut que partager cet avis. Avec Ernie, Easy Lover et Oomph, Jean-Michel Henry possède un trio en or qui ne peut que tirer son établissement vers le haut.

Si on s’attendait que Rob’s Jewel dirige les opérations, l’élève d’Amardeep Sewdyal le fit au prix d’une débauche d’énergie. La faute à Night Chapel qui, muni d’oeillères pour la première fois, convoitait aussi la position tête et corde. Le favori s’élança contre toute attente avec le reste du champ et dès lors on savait qu’il allait être difficile à battre. Ce bon départ lui permit même de se placer devant Act Of Loyalty, son principal challenger, dans le parcours. Ces deux chevaux précédaient Gimme Green qui était flanqué de Saracen King, compagnon d'entraînement de Oomph.

Après s’être usé pour prendre le commandement, Rob’s Jewel a réduit quelque peu l’allure à l’entame de la descente. Night Chapel dès lors se montra ardent de même que Oomph. Mais il en fallait beaucoup plus pour avoir raison de la confiance de Cédric Ségeon qui fila quelque peu les rênes à son coursier et sut calmer ses ardeurs.

Swapneel Rama monta sa monture à l’économie, car c’est la première fois que Rob’s Jewel négociait les 1500m mais sans pour autant imposer une allure d’enterrement. Ce qui fit qu’on ne nota pas de gros bouleversements dans les positions des uns et des autres. Toutefois, au passage de la route, Gimme Green devait commettre la faute et perdit sa position.

Rob’s Jewel lança graduellement le sprint à partir du poteau des 400m. Ce coup d’accélérateur eut raison de Night Chapel qui céda complètement. Saracen King tenta de rester dans le coup mais c’est Oomph, lancé à son extérieur, qui fit la meilleure impression. En ce faisant, l’élève de Jean-Michel Henry entraîna dans son sillage Act Of Loyalty.

Rob’s Jewel aborda la dernière ligne droite avec une certaine marge mais avait Oomph à ses trousses. Act Of Loyalty s’amenait aussi en pleine piste. Le meneur se montra accrocheur dans un premier temps mais ne put contrer l’accélération de Oomph, qui sous la cravache de Ségeon, déploya ses belles foulées. Après avoir pris la mesure de Rob’s Jewel, le Français décida de ménager sa monture. Act Of Loyalty se montra menaçant mais pas au point d’en inquiéter le vainqueur. Il a besoin, selon son entraîneur, d’un strong handling. Pour sa part, Rob’s Jewel, troisième, est à créditer d’une belle performance. Il sera redoubtable dans sa catégorie d’origine. Oomph boucla les 1500m en 1.33.60, un temps moyen qui peut être attribué à l’état de la piste (2,9 unités) et une lice placée à 4m des barres intérieures.

1.33.60 sur 1500m

Les conditions n’étaient pas favorables à la réalisation de bonnes performances chronométriques à l’occasion de ce dix-neuvième acte. En effet, les false rails à 4 mètres des barres intérieures entre les 1250m et le dernier virage, constituaient une distance additionnelle d’environ 21 mètres à parcourir dans les épreuves de 1365m à 1650m pour un cheval évoluant à la corde. Au niveau des chronos, ce handicap représentait environ 0.01.31 de plus par rapport aux temps traditionnels. Ajouté à cela, le pénétromètre affichait une piste molle à 2.9 unités. Il était donc évident qu’aucun record ne serait établi. Du reste, les chronos étaient d’une moyenne de 3 secondes supérieures aux temps référentiels dans leurs classes respectives. Vu les circonstances, la meilleure marque de la journée peut être attribuée à Oomph, vainqueur en 1.33.60 sur 1500m au championnat des 3-ans pour les chevaux de 30+. Cette épreuve fut lancée sur de bonnes bases vu que Night Chapel fut sollicité de sa ligne intérieure pour faire courir Rob’s Jewel. Ce dernier parvint à réduire quelque peu l’allure entre les 1200m et les 1000m avant d’accélérer à partir de la route sous la menace de Saracen King, la doublure du vainqueur, Oomph. Ce dernier fut lancé au moment opportun pour revenir sur Rob’s Jewel avant de contrer l’assaut tardif d’Act Of Loyalty. Oomph réalisa le meilleur chrono parmi les 5 courses de la journée disputées sur 1500m. Le deuxième meilleur temps a été réussi par Ready To Attack qui réduisit la course à un sprint sur environ 500m. A titre de comparaison, il parcourut les premiers 900m en 57.40 contre 54.95 sur la partie correspondante de la troisième épreuve remportée par Charleston Hero. Arnold attendit le plus longtemps possible pour puiser dans les réserves de Ready To Attack qui repoussa l’attaque de Candy Rock. Il boucla les 1500m en 1.33.97, soit 0.00.08 de moins que Charleston Hero. A noter que les deux autres épreuves sur cette distance furent remportées en 1.34.38 et 1.35.94 par Halabaloo et Rasta Rebel respectivement.

Skip The Red termine en 35.57

Un seul cheval est descendu sous les 36 secondes sur les derniers 600m traditionnels samedi dernier. Il se nomme Skip The Red, le vainqueur de la deuxième épreuve, qui constituait la première monte de l’Australien Brad Pengelly au Champ de Mars. Cette épreuve ne fut pas lancée sur des bases élevées par It’s My Party qui eut le loisir de dicter son propre rythme vu qu’Ice Run, celui susceptible de lui disputer le commandement, se cabra à l’ouverture des stalles. La course fut ainsi réduite à un sprint sur 600m, avantageant les chevaux de tête. Skip The Red était toujours cinquième à 4.60L du meneur au poteau des 600m et il n’avait refait que 0.40L sur la tête de la course au dernier virage. Plongeant à l’intérieur, cet élève de Ricky Maingard sortit la meilleure accélération pour s’imposer par 1.40L sur son plus proche poursuivant. Il fut crédité de 35.57 sur la partie qui nous intéresse et fut d’ailleurs le seul cheval à descendre sous les 36 secondes lors de cette journée. Shreya’s Star termina en 36.11 devant Maxamore (36.44). Halabaloo fut également victorieux en terminant le plus fort dans l’épreuve d’ouverture disputée sur 1500m. Il réalisa 37.67 sur les derniers 600m. Parmi les autres vainqueurs de la journée, on note que Charleston Hero, Nottinghamshire et Ready To Attack réalisèrent le pillar to post, tandis que Top Of The Rock et Rasta Rebel se sont imposés en suivant de très près.