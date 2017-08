RICKY MAINGARD : Parachute Man sera meilleur à poids d’âge

Parachute Man qui termine à plus de huit longueurs de Tabreek, cela a été comme une douche froide pour la majorité des turfistes. Turf Magazine a été à la rencontre de l’entraîneur Ricky Maingard pour avoir plus de précisions sur la défaite du cheval champion 2016.

Ricky Maingard, Parachute Man est un public horse. Tout le monde veut savoir ce qui s’est passé avec votre cheval…

Parachute Man a été bousculé durant le parcours. Je suis d’avis que cela a affecté sa performance. Mon jockey m’a rapporté qu’il n’a pas pris son mors par la suite. Je peux avoir tort, mais il faut aussi souligner qu’un cheval est monté sur ses postérieurs en ligne droite et le jockey a cessé de le monter.

Donc, il aurait pu terminer plus proche du vainqueur ?

Évidemment. Il se peut aussi qu’il ait luxé son dos quand il a été bousculé, mais rien n’est sûr. Les gens doivent aussi comprendre qu’en Afrique du Sud Enaad a été un meilleur cheval que Parachute Man. Ce n’est pas pour rien qu’il a remporté la Gold Cup et le Gold Vase. Il est aussi plus jeune. Déjà, dans le Barbé il avait devancé Parachute Man à poids égal. Disco Al a aussi réussi un meilleu0,,,,,r parcours de même que Solar Star. Il faut prendre en considération que Parachute Man a vu sa valeur passer de 54 à 80 et il ne peut rendre du poids à ces chevaux. Je dirai qu’il a été trop pénalisé pour avoir battu des chevaux qui n’avaient pas de tenue. 10 points, c’était trop. Oui, il a remporté la Coupe d’or et peut être considéré comme un très bon cheval. Sa valeur aurait dû être aux alentours de 74. Mais samedi il n’aurait pas gagné. J’avais, du reste, dit à mes propriétaires d’être prudents. Rendre 5 kg à Enaad était une tâche insurmontable. Les bookmakers ont eu tort d’afficher ses chances à Rs 200. La course n’a pas été aussi vite et vous remarquerez aussi que le jockey ne l’a jamais repris dans le parcours.

Le public peut-il toujours s’attendre à revoir Parachute Man dans de meilleures dispositions la prochaine fois ?

Parachute Man sera bien meilleur dans le Maiden, à poids d’âge. Je ne dis pas qu’il va gagner, mais il sera très proche d’Enaad ou de Solar Star. La saison dernière, les chevaux qu’il a battus n’avaient pas de tenue. Il pouvait se permettre de démarrer de loin. Les choses ne sont plus les mêmes. Enaad et Solar Star sont des stayers et je dirai qu’ils seront très proches à l’arrivée, mais je ne sais pas dans quel ordre.

Huit victoires seulement en 2017…

C’est une saison très difficile. Nous avons eu pas moins de neuf chevaux sur lesquels on comptait qui ont eu à faire face à des blessures. Parmi, je citerai Door Of Deception, Roventas, Raheeb, Elite Class et d’autres encore dont Greek Legend qu’on avait acquis pour prendre part au Maiden 2017. C’est difficile de composer quand vous n’avez pas de jockey titulaire. Un jour vous faites confiance à Swapneel Rama, un autre jour à Jeanot Bardottier ou encore à Kersley Ramsamy ou Dinesh Sooful. Quand un est suspendu, vous devez chercher ailleurs. Il y a aussi le fait que nos bons chevaux évoluent à un haut niveau maintenant. L’élément de chance est un facteur à tenir en ligne de compte. Prenez One Cool Dude par exemple. Il doit porter 61 kg et rendre du poids à ses adversaires. Il aurait pu remporter le Barbé, mais ce n’est pas facile quand un adversaire porte 4 à 5 kg en moins. Speed Limit est arrivé à un niveau où sa tâche est dure. Il a souvent la malchance de se retrouver en dehors avec le nez au vent. Il n’arrive pas à contourner le handicap de sa mauvaise ligne. Nous possédons un effectif déséquilibré. Nous avons beaucoup de jeunes chevaux qu’il faut savoir ménager et ne pas décourager. Il n’est pas facile de les remettre sur la bonne voie. Nous avons également plusieurs chevaux qui ont saigné. Vous devez tout arrêter pour les soigner. Comme vous pouvez le constater, 2017 est une saison bien difficile et j’espère que la roue tournera en notre faveur dans un avenir proche.

Et votre nouveau jockey Brad Pengelly ?

Il s’adapte. Il n’a rien fait de mauvais. Il a gagné quand cela a été possible. Il aurait sûrement gagné aussi avec Redwood Valley s’il avait obtenu un bon parcours.