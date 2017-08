Rousset à un pas de la 800e

Auteur d’un triplé une semaine plus tôt, Gilbert Rousset s’est signalé samedi dernier à la faveur d’un doublé. Il a d’ailleurs été le seul à inscrire son nom en deux fois au tableau des vainqueurs lors de ce rendez-vous, et ce, grâce à Glen Coco et Entree, pilotés par le Sud-Africain Donovan Dillon. Cette performance permet à Gilbert Rousset, l’entraîneur le plus prolifique au Champ de Mars, de porter son total de victoires à 799, soit à un tout petit pas de sa 800e, une marque qui devrait être atteinte dans les jours à venir. Au classement, Gilbert Rousset a profité d’une journée "sans" de son dauphin, Rameshwar Gujadhur, pour accentuer son avance. Le leader compte désormais Rs 7 756 500 en termes de gains, contre Rs 6 563 500 pour son poursuivant le plus proche. Ramapatee Gujadhur complète le podium avec Rs 5 576 000 de stakes money.

Doublés de Rama et Dillon

Les jockeys Swapneel Rama et Donovan Dillon se sont offert la plus grosse part du gâteau samedi dernier avec un doublé chacun. Appelé à remplacer le jockey de Ricky Maingard Brad Pengelly dans l’épreuve d’ouverture sur Purple Rock, le Mauricien n’a pas laissé passer sa chance à l’issue d’une sage course d’attente, avant de doubler la mise au terme d’un pillar to post sur Brave Leader pour le compte d’Amardeep Sewdyal. Ce doublé permet à Rama de faire un bond de la 12e à la 7e place, avec un total de 8 réussites. Après quelques semaines de flottement, Donovan Dillon semble avoir trouvé ses marques au Champ de Mars. Le jockey sud-africain de Gilbert Rousset s’est offert son premier doublé sur Glen Coco et Entrée au finish. Il se classe désormais 16e. Steven Arnold, de son côté, a décroché sa treizième victoire de la saison sur Silver Snaffles, alors qu’Imran Chisty s’est signalé de brillante manière sur Beat The Retreat. Sunil Bussunt a enregistré son troisième succès de la saison avec Emblem Royale dans la septième course, tandis que Khathi a tiré son épingle du jeu par l’entremise de Plain Of Wisdom. Si Brandon Lerena demeure en tête du classement après son départ, il ne compte plus que 4 longueurs d’avance sur le trio Jeanot Bardottier, Steven Arnold et Robert Khathi. La succession de Donovan Mansour pour la cravache d’or demeure plus que jamais ouverte.

Les premières

Beat The Retreat n’aura pas attendu longtemps pour ouvrir son palmarès mauricien. En effet, après une première sortie encourageante sur 950m, le coursier de Patrick Merven s’est signalé dans The Coolest Chili Hinterland Cup au terme d’une belle fin de course. Ricky Maingard s’est montré plus patient avec Purple Rock, car ce dernier est parvenu à visiter la winner’s enclosure alors qu’il effectuait sa cinquième sortie sur notre hippodrome. Tout comme Beat The Retreat, ce fils de Rock Of Rochelle a déployé une fulgurante accélération pour s’imposer. Notons que ce sont les deux seuls chevaux à avoir terminé les derniers 600m en moins de 36 secondes lors de cette journée.