SAISIE RECORD DE DROGUE : Je n’ai jamais vu Dewdanee, a déclaré Tirat Moosun

Tirat Moosun soutient ne pas connaître l’identité de Geanchand Dewdanee même si sa compagnie, Ligentia Mauritius, est un déclarant de Brilliant Resources Consulting, société qui a pour gérants Geanchand Dewdanee et Thomas Siris depuis 2015. “Je n’ai jamais vu Dewdanee. J’ai vu sa photo dans les journaux”, a-t-il dit à plusieurs reprises, jeudi après-midi, lors d’une conférence à l’hôtel Saint Georges, à Port-Louis. Directeur de Ligentia Mauritius, entreprise existant depuis 2015, Tirat Moosun a été approché par Geanchand Dewdanee pour l’importation de ses marchandises à Maurice.

“Nous n’avons pas enregistré Brilliant Resources Consulting à la douane. Elle a été enregistrée par la douane et a également reçu son TAN Number”, laisse-t-il entendre, précisant toutefois que Ligentia Mauritius est un déclarant de Brilliant Resources Consulting. Il dit n’avoir aucun lien dans l’affaire de la saisie de drogue d’une valeur de Rs 2 milliards. “Je n’ai rien à faire avec cette affaire”, dit-il en ajoutant qu’il travaille en toute honnêteté dans sa vie.

Tirat Moosun affirme être très actif sur le plan social et religieux et qu’il est un patriote. Il se dit issu d’une famille modeste. “Mes entreprises n’ont jamais eu des démêlés avec les autorités”, dit-il, ajoutant avoir d’autres activités, notamment dans le domaine de l’énergie. “Je me suis en tout temps engagé dans le combat contre la drogue. Vous me trouverez à côté de ceux qui mènent leur lutte”, dit-il. Par ailleurs, expliquant les activités de son entreprise, il dit qu’à aucun moment, le cargo du client n’est touché car il existe un processus avant que Ligentia Mauritius ne devienne déclarant d’un client.

Tirat Moosun affirme que Ligentia UK voulait investir Rs 100 millions dans un projet à Jinfei après la venue du directeur de la compagnie à Maurice. Selon lui, ce projet allait créer 200 emplois et Maurice utilisée comme un hub pour l’exportation des produits australiens et des pays asiatiques en utilisant l’Africa Growth and Opportunity Act. Mais le projet est on hold en ce moment. Ligentia Uk détient 80% des investissements dans Ligentia Mauritius.

Questions à Tirat Moosun

Comment êtes-vous arrivé à créer la compagnie Ligentia Mauritius en septembre 2014?

La compagnie britannique Ligentia était intéressée d’investir à Maurice. Elle nous a contactés car de nombreuses entreprises locales produisent pour des marques internationales qui sont exportées vers l’Europe. Ligentia UK voulait utiliser la plate-forme mauricienne pour les produits australiens à être exportés en Afrique.

Comment et quand avez-vous fait la connaissance de Geanchand Dewdanee?

Je n’ai jamais rencontré Dewdanee. Ce sont les journaux qui ont imprimé sa photo et de cette façon, je l’ai connu.

Depuis quand est-ce que votre compagnie assure les transactions de Brilliant Resources Limited du tandem Dewdanee/Thomas auprès de la douane?

Je ne sais pas depuis quand Brilliant Resources Limited fait du business. Cela fait un an depuis qu’on travaille ensemble. Brilliant Resources Consulting est venue dans notre bureau et c’est notre client.

Est-ce que vous bénéficiez de facilités auprès du service des douanes?

Non. Nous avons un Customs Broker et un système décide tout.

Savez-vous quels sont les produits qu’importait Brilliant Resources Consulting?

Non. Nous exportons de grandes marques et je ne demande pas au client quels sont les produits qu’il exporte. C’est lui qui fait la mention sur son Commercial Invoice et pas moi.

Pourquoi les cargaisons importées bénéficient-elles presque de facto du classement yellow, ce qui équivaut à une entrée sans contrôle particulier sur le territoire?

La MRA décide de cela, on ne fait rien.

Des documents en notre possession indiquent que les 90 LT de Sand Blasting Pot with ACC importés par Dewdanee et dédouanés par les soins de votre compagnie présentent des variations inexpliquées. Ainsi, sur les 9 cargaisons importées, pour un “pot” c’est 93 et pour un autre c’est 500, puis pour 2 c’est 134, pour 3 c’est 368 puis 124, pour 5 c’est trois poids différents: 460, 970 et 1030, et pour 6 ça retombe à 366. Vos commentaires?

What is Sand Blasting Pot? It is a pot but I do not know which kind of pot.

Quelles sont les autres compagnies pour lesquelles vous travaillez? Est-ce que vous pouvez nous en mentionner quelques-unes?

Cette conférence de presse ne concerne pas mes autres compagnies.

Est-ce que vous avez été invité à donner des explications à la douane et à la police sur le travail que vous avez effectué pour Brilliant Resources de Dewdanee?

Je suis un citoyen responsable et suis à côté de ceux qui militent contre le fléau de la drogue. Je ne suis pas d’accord avec la drogue et nous devons nous unir pour la combattre. Excusez-moi, je ne répondrai plus à vos questions.

Est-ce que la police vous a appelé?

Vous ne pouvez pas décider de ma réponse. Je sais ce que je vous dis. Je vous ai tout dit.