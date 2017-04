SAISIES RECORD EN SÉRIE : Kistnah à l’épreuve des contacts téléphoniques

Bientôt sept semaines depuis qu’il a été coincé par l’opération conjointe de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) et de la Customs Anti-Narcotics Drug de la Mauritius Revenue Authority (MRA) avec la saisie de 135 kilos d’héroïne dans des compresseurs. En principe, à partir de cet après-midi, Navind Kistnah, Custom Clerk et directeur de Kun Management INT Ltd, devait s’engager dans son interrogatoire marathon au QG de l’ADSU au sujet du réseau de trafic d’héroïne opérant dans cette partie de l’océan Indien. À partir de là, l’enquête de l’ADSU devra connaître un coup d’accélérateur avec les révélations de ce suspect. Mais entre-temps, deux autres pistes sont considérées comme étant aussi cruciales pour complémenter les aveux et dénonciations de Navind Kistnah. Elles sont le décryptage du relevé des contacts téléphoniques avec la couverture d’un Judge’s Order aux termes des dispositions de la loi et ses avoirs de même que le Tracking de ses mises au jeu, soit sur les chevaux au programme du Mauritius Turf Club ou dans les casinos.

Dès 13 heures, l’Interrogation Room du CID de Port-Louis Sud aux Casernes centrales, équipée de Video-Recording, sera le théâtre des révélations de Navind Kistnah sur le réseau de trafic de drogue opérant à parti de la prison. Les responsables de l’ADSU, traitant ce High Profile Case, dont le Deputy Commisioner of Police, DCP Choolun Bhojoo, et le surintendant Azima, seront suspendus aux réponses fournies par ce Custom Clerk, qui détient la clé du démantèlement de ce réseau, s’appuyant sur des compresseurs pour déjouer la vigilance des autorités en manière de lutte contre la prolifération de drogue.

Pour les besoins de cet exercice, qui devra se dérouler sur plusieurs jours, avec de nouvelles arrestations au fur et à mesure que se développe cette enquête, Navind Kistnah aura à ses côtés ses conseils légaux, Mes Rama Valayden et Neelkant Dulloo, entre autres. Jusqu’ici, les hommes de loi du suspect, qui est en détention depuis plus d’une dizaine de jours, ont préféré s’en tenir aux procédures, laissant le fond des aveux pour l’étape de l’interrogatoire Under Warning à partir de cet après-midi. La stratégie que semble privilégier Navind Kistnah depuis son arrestation au Mozambique est la collaboration quasi-totale avec l’ADSU dans le but de bénéficier d’une Immunity from Prosecution et du statut de Star Witness dans les procès subséquents.

Toutefois, du côté des limiers de l’ADSU, l’on ne compte pas uniquement se concentrer sur les déclarations de Navind Kistnah pour les besoins de l’enquête au sujet de la saisie de 135 kilos d’héroïne du 9 mars dernier et de 20,34 kilos du 24 mars au débarquement des conteneurs à bord du MSC Ivana et du MSC Filomena respectivement. Une des pistes parallèles, qui sera approfondie, est celle des contacts téléphoniques de Navind Kistnah au cours de ces derniers douze mois, soit depuis qu’il s’est lancé dans le business d’importer des Consignments d’Afrique du Sud.

À ce titre, le relevé de ses appels téléphoniques devrait s’avérer être une carte maîtresse entre les mains des enquêteurs de l’ADSU pour des contre-vérifications des dénonciations de Navind Kistnah ou encore pour complémenter ses dires. L’ADSU devra avoir recours à un Judge’s Order d’un juge siégeant en référé pour exploiter la mémoire des téléphones cellulaires de ce suspect. Dans ce cas particulier, l’accent sera mis sur la période du début de mars dernier, soit coïncidant avec l’arrivée du premier conteneur avec les six Wooden Crates et les compresseurs dissimulant les 135 sachets d’héroïne d’un kilo chacun. Les numéros de contacts téléphoniques devront constituer des éléments de base pour établir les différents pôles du réseau, tout en confirmant ou infirmant la thèse du tandem Geanchand Dewdanee et Sibi Thomas de Brilliant Consulting Resources Ltd à l’effet qu’ils ont été piégés par le directeur de Kun Management INT Ltd.

Par contre du côté des avoirs de Navind Kistnah, l’ADSU pourrait rester sur sa faim. Ainsi, un premier relevé des Assets de ce suspect, faisant face à deux charges provisoires d’importation d’héroïne « with an averment of trafficking », indique qu’il est propriétaire d’un terrain d’une superficie de cinq perches, dont l’acquisition au coût de Rs 400 000 remonte à une année, une moto de la marque Zongshen de 125 cc, achetée il y a trois ans de cela et une moto de la marque Suzuki de 150 cc d’une valeur de Rs 50 000.

Par contre, les mises de Navind Kistnah aux courses et au casino devront également être d’un intérêt particulier pour le volet relatif au délit de Money Laundering, dont le fait que pour une mise de Rs 100 000 au casino, il aurait empoché Rs 900 000, des mises de Rs 100 000 pour des gains de Rs 1,2 million sur un cheval lors de la dernière journée de courses de la saison 2015 sous l’égide du Mauritius Turf Club ou encore des gains de Rs 114 000 au pool de football pour une mise de Rs 100.

D’autre part, la dernière perquisition en date d’hier de l’Independent Commission Against Corruption dans un appartement à Flic-en-Flac au nom de Christelle Bibi, le contact privilégié du trafiquant de drogue Peroumal Veeren, a permis de confirmer que le dénommé Navind Kistnah a le même goût en matière de mobilier. En effet, les meubles en teck dans ce même appartement, qui a fait l’objet d’un bordereau de vente de Rs 3,5 millions, sont sensiblement les mêmes qui ont été identifiés par l’ICAC au domicile des Kistnah à Petite-Rivière.

Affaire à suivre…