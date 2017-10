SALON DE L’AGRICULTURE—MAHEN SEERUTTUN: « Comprendre l’apport de l’agriculture dans notre développement »

Le Domaine des Pailles accueille les 14 et 15 octobre prochain, le Salon de l’Agriculture 2017. L’ouverture officielle aura lieu le vendredi 13 octobre à 15 heures. Le ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Mahen Seeruttun, veut faire de ce salon la vitrine de la contribution de l’agriculure au développement de Maurice.

« À travers le Salon de l’Agriculure 2017, nous voulons permettre au grand public de comprendre l’apport de l’agriculture, ces dernier 50 ans, dans le développement de Maurice », a déclaré Mahen Seeruttun. C’était lors d’une conférence de presse aujourd’hui en compagnie de son collègue Nando Bodha, ministre des Infrastructures publiques et président du Comité ministériel pour la célébration des 50 ans de l’indépendance de Maurice.

« A travers l’exposition-vente qui se tiendra durant ce Salon, nous souhaitons démontrer comment, en 50 ans, nous sommes sortis d’un modèle d’agriculture conventionnelle pour atteindre aujourd’hui une agriculture moderne et saine », a ajouté Mahen Seeruttun.

A cette occasion, poursuit le ministre, le public pourra acheter des produits et des équipements à des prix promotionnels.

Mahen Seeruttun a annoncé que la Food Agricultural Organisation (FAO) a choisi comme thème cette année « Changeons l’avenir de l’agriculture : investissons dans la sécurité alimentaire et dans le développement rural ». « La FAO invite ainsi chaque pays du monde à prendre des dispositions pour ne pas se retrouver en situation d’insécurité alimentaire », a-t-il commenté. Il a rappelé que durant la Seconde Guerre Mondiale, Maurice a connu une situation d’insécurité alimentaire quand il n’y avait que des patates et du manioc à manger à cause du conflit. Durant les années post-indépendance, Maurice a aussi connu des pénuries alimentaires et a dû faire appel à l’aide internationale. « Aujourd’hui, nous sommes bien loin de ces jours sombres, mais nous ne sommes pas sortis pour autant de l’auberge », a-t-il prévenu, avant d’exhorter la population et les jeunes en particulier à retourner vers la terre.

Dans ce contexe, il a élaboré sur les mesures d’incitation prises par son ministère depuis deux ans pour inciter les jeunes à se tourner vers l’agriculture et pour assurer une meilleure sécurité alimentaire pour la population. « Il s’agit en fait d’attirer les jeunes vers l’agriculture pour remédier au problème du vieillissement de la population des planteurs ».

Mahen Seeruttun ajoute que la promotion de la sécurité alimentaire consiste également à pallier aux impacts du changement climatique sur l’agriculture, notamment des inondations éclair. « A la veille de leurs récoltes les planteurs peuvent tout perdre à cause de ces flash floods ». Pour prévenir les impacts de ces catastrophes, le Small Farmers Welfare Fund a mis en place un plan d’assurance.

Le ministre a ausi élaboré sur les plans de son ministère pour promouvoir l’agricuture raisonnée, bio ou organique, avec notamment des zones d’agriculture bio à Britania. « Je me félicite que la grande distribution s’intéresse aujourd’hui à l’agriculture bio. Mais la transformation de notre agriculture vers une agriculture plus saine est de longue haleine ». Le thème du Salon de l’Agriculture 2017 est « Lasante popilasion depann lor enn lagrikiltir senn ».

Nando Bodha a annoncé pour sa part que ce Salon de l’Agriculture 2017 se situe dans le cadre de la célébration des 50 ans de l’indépendance de Maurice. « Une occasion de célébrer les avancées de notre agriculure qui a évolué d’une monoculture de la canne tournée vers l’exportation vers une filière cannière kot narien na pa zete ». Il a ajouté que c’est également une occasion de marquer les avancées dans la recherche au niveau du Mauritius Sugarcane Industry Research Institute (MSIRI). « Aujourd’hui c’est l’institut de recherche dans le secteur de la canne le plus sophistiqué au monde. Tout le monde s’accorde à dire qu’aujourd’hui l’avenir d’une économie c’est la recherche ».

Parlant de la sécurité alimentaire, le ministre dira : « La sécurité alimentaire c’est l’enjeu des prochaines 50 années. Ou pou kapav ena kass, me ou kapav na pena manze »

Le Salon de l’Agriculture 2017 sera ouvert au public au Domaine Les Pailles les 14 et 15 octobre de 10h à 18 heures, avec des navettes à partir de la gare de Rose-Hill et celui de Victoria (Port-Louis). L’entrée est gratuite.