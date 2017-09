Sans oeillères ni coton…

Zistwar frez ek larou saret

— Éta Ti-Louis, ki position mo frer ? Pas facile la to pé trouvé, zafer la so-so déor.

— Hein, déor ? Ki so koumsa ? Kot éna difé la ?

— Ti-Louis, pas difé ki mo pé koz ar toi. Mo pé dire toi ki Pinokio finn bizin dir Ti Caporal lev paké allé.

— Ayo, to pé koz pwalon la. Sa li pas so sa. C’est bann zafer normal dan gestion catastrophe…

— Bé ki, éna zafer pli so ki sa ki mo pas koné ?

— Abé toi ki to koné toi ? To konn zistwar frez ek larou saret ?

— Ki sa zistwar la sa ? Mo pas trop koné. Explique-moi enn coup.

— Kouma Moustas habité dire, Johnny Big Moustache dit La Fraise bien émerdé. So laraz fort net mo dire toi.

— Ah bon ? Bé ki finn arrivé koumsa ? Zot finn kraz so frez bien mem sa pou ki li pé amerdé koumsa.

— Pas zis kraz so frez sa. Zot telma finn fer li dimal ki, kouma Ravi, li finn poussé vers la démission.

— Ayo Ti-Louis, mo pas pé trop comprend. La Fraise aussi membre du conclave asterla ? Première nouvelle…

— Éta, tou sa zaza to zaza la, to pas koné ki Johnny Big Moustache li président AEPS ?!

— Ti-Louis, ki sa zafer AEPS ankor la ? Dan lékours ousi éna sa bann l’association socikiltirel la ? Dans bois ki éna dibois mo dire ou.

— AEPS c’est l’Association d’Encouragement du Pur-Sang, sa oussi to pas koné.

— Ki si sa sa ? Mo bien croire sa ban l’association ki existé zist kan élection fini sa. Johnny Sans Moustache finn démissionné et lerla kisannla so lavi finn sanzé la ?

— Mo pas trop Koné. Par contre séki mo koné, c'est ki Johnny Sans Moustache dit La Fraise finn dire li pas 5e roue de la charrette li.

— Mais Ti-Louis, kifer li dire sa ?

— Ti Benoit pas finn oulé donne li loge pour Maiden.

— A koz enn loge li démissionné hein…

— Oui, mais li dir pas kapav prend bann propriétaires kouma larou saret ek vann loge-la au plus offrant. Bann propriétaires éna zot l'importance. Sans zot péna lékours.

— Ah bon ? Asterla mo comprend la raison de so démission.

Le nouveau jeu de Paul Tauro

Mon petit doigt me dit que ça va encore faire mal dans les jours à venir. Malgré sa victoire, Gros Ours n’a pas aimé les tentatives de Paul Tauro dans son dos. Dans les coulisses, on raconte que ce dernier a envoyé des Mission Men dans chaque coin du Champ de Mars pour jouer au cerf-volant avec le héros du jour. Gros Ours, dit-on, est très énervé et serait même sorti de sa tanière pour parler à qui de droit pour cette tentative coup de jarnac de celui sur lequel le MTC n’a plus de pouvoir.

Catamaran Man divise

Que se passe-t-il au 12e étage de cette Tour de la rue Newton ? Il semblerait que la division règne et que le dossier de Catamaran Man, très lié au fils du « conseiller qui prend cash » et sur lequel des hommes et des femmes « bardés de diplômes en tout genre » n’arrivent pas à prendre une décision. Nul ne sait où va finir ce dossier, d’autant que la police de M. Litchi n’arrive toujours pas ou ne peut pas consolider le dossier. Un no case to answer ne saurait tarder, dit-on.