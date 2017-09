Cette semaine, Bruneau Laurette, instructeur de krav maga et de fitness, montre à nos lecteurs comment arriver à maîtriser un agresseur sans utiliser la force, avec la collaboration de Christine Seerungen, Mohammad Ramdin, Yejeelen Mauree et Kim Lalloo. Grâce à des esquives et des mouvements simples, il nous enseigne comment se sortir d’une situation périlleuse sans prendre de coups et sans en donner.