SEMAINE SUISSE : Air Mauritius proposera des vols directs sur Genève à bord de l'A340

Dans le cadre de la semaine suisse, qui se tient jusqu'au 12 août au Labourdonnais Hotel, Air Mauritius lance une campagne promotionnelle sur la Suisse. De nouveaux vols sur Genève démarreront ainsi le 28 novembre et s'étendront jusqu'au 23 février 2018, a annoncé Raj Deenanath, vice-président de la compagnie nationale. « Nous continuerons dans la même lancée avec des vols saisonniers prévus du 18 novembre au 16 décembre 2017 et du 22 décembre au 23 février 2018. Ce sera des vols directs sur Genève à bord de notre A340. » Pour la semaine suisse, une promotion spéciale sera accordée à tous ceux réservant leur billet sur Genève jusqu'au 12 août au prix de Rs 24 850.

Raj Deenanath se réjouit de cette « aubaine » qu'apporte la semaine suisse qui, dit-il, « est idéale pour relancer les vols » sur ce pays. « On a contacté le consul honoraire, Mr Werhli, et nous lui avons demandé de nous envoyer un représentant de Suisse, d'où la visite de Frederico Sommaruga, directeur des marchés émergents, pour une présentation plus complète sur ce pays. » Dans le même ordre d'idées, notre interlocuteur rappelle qu'Air Mauritius avait arrêté ses vols sur la Suisse le 12 août 2012. Raison évoquée : « We stopped operating to Geneva as part of our route rationalization and network review program. We made arrangement to serve this destination via our Paris CDG hub using our code share agreement with Air France. We have new carriers which have started direct operations on this route to fill in the void and take a lion share of the traffic on this route. » Raj Deenanath dira que la Suisse est devenue « une nouvelle filière », ajoutant que la compagnie nationale offrira aux vacanciers des vols saisonniers tandis qu'un prix promotionnel sera offert en décembre aux Mauriciens voulant rendre visite à leurs proches durant la campagne de festivités.

Mais Air Mauritius a d'autres projets. Figure ainsi à l'agenda, au mois de novembre, des vols sur Amsterdam à bord du KLM et, en avril prochain, trois vols par semaine programmés sur cette destination à bord de deux nouveaux avions, commandés par Air Mauritius. Frederico Sommaruga, directeur des marchés émergents en Suisse, rappelle que 750 Suisses vivent à Maurice, en sus de l'intérêt accru des Mauriciens pour découvrir ce pays. « Les vols d'Air Mauritius faciliteront grandement les échanges entre nos deux pays. La Suisse est un petit pays composé de 64% de germanophones, de 20% de francophones et de 6% parlant l'italien, et compte une population de 8 millions de personnes. Un des circuits les plus intéressants est le “Grand Tour of Switzerland”, un itinéraire mettant en relief la beauté de notre pays », poursuit Frederico Sommaruga.

Pour rappel, un tirage au sort a eu lieu dans le cadre de la semaine suisse et c'est Mélanie Lebon, de Global Destination, qui a remporté deux billets d'avion pour ce pays.