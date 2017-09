SHAAN : « Maurice me donne le vitalité voulue pour surprendre davantage »

Le crooner indien Shaan a entamé son 5e tour de piste hier soir au SVICC à l’invitation de l’agence Immedia qui fête cette année ses 30 ans d’existence. Il est arrivé à Maurice vendredi en compagnie de son épouse Radhika, de la chanteuse Arpita Mukherjee, ses ingénieurs et ses musiciens. Ils ont été accueillis à l’aéroport SSR par Rama Poonoosamy, le directeur de l’agence Immedia.

Lors d’une rencontre avec la presse vendredi, à l’hôtel La Pirogue, à Flac-en-Flac, le crooner indien, simple et courtois comme toujours, à dit sa joie d’être à Maurice et se produire pour la cinquième fois chez nous sur l’invitation de l’agence Immedia, une collaboration qui remonte à 2004 où il s’est produit pour la première fois à La Citadelle. « Maurice me donne le vitalité voulue pour surprendre davantage », dit-il. Il a voulu encore une fois marquer les esprits et malgré la montée des jeunes loups comme Arijit Singh et Armaan Malik, il se sent à l’aise dans toutes les situations et soutient que sa suprématie n’est pas menacée. « Alors que les chansons d’aujourd’hui connaissent un succès éphémère, mes morceaux sont toujours prisés », a-t-il soutenu.

Shaan, qui a débuté sa carrière à Bollywood en 1999 avec Musu Musu Hasi de Pyaar Mein Kabhi Kabhi ,s’est dit très heureux de retrouver son ami Claudio avec qui il a interprété Mera Dil Laile. La version originale de cette chanson, Ensam Ensam, fait également partie de ses préférés.

Avec, Aaj Unse Milna Hain de Prem Ratan DhanPayo, Chaar Kadam de PK, Do U Know de Housefull 2, Aal Izz Well de 3 Idiots, Bum Bum Bole de Taare Zameen Par, Jab Se Tere Naina de Saawariya, il chante l’amour sincère, la haine, le rejet de l’autre.