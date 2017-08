SHASHWATAM FOUNDATION : Prière au Ganga Talao le 20 août

Suresh Ramburn, le président de la Shashwatam Foundation de Maurice, demande à tous les Mauriciens d’être présents au Ganga Talao le dimanche 20 août de 9 heures à midi pour une grande prière. Les prières seront dites par le Dr Umakantanand Sarswati JI Maharaj. Les responsables espèrent réunir plus de 5 000 fidèles ce jour-là. « C’est effrayant ce qui se passe à Maurice. Notre île était connue comme un paradis sur terre avant. Aujourd’hui, il faut penser deux fois avant de parler de notre pays », dit-il.

Le président de la fondation, qui est également le président du India Mauritius Trade and Culture Forum, a annoncé que son organisation tiendra le 15 août à 11 heures à la municipalité de Port-Louis une conférence sous le thème « The greatness of India », à l’occasion du 70e anniversaire de l’Inde.