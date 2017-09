SHOPPING : Les ampoules LED

Faire un geste pour l’environnement, c’est consommer moins d’énergie. Il est fini ce temps où tout le monde avait des ampoules traditionnelles chez soi. Scope vous donne un aperçu de comment s’éclairer sans gaspiller les sous et l’énergie.

À la poubelle les ampoules à incandescence classique

Gourmandes en énergie, les ampoules à incandescence, dites traditionnelles, commencent à être remplacées. Selon Yannick Bernard, électricien, “les Mauriciens utilisent toujours les ampoules traditionnelles. Ils ne sont pas nombreux à savoir faire la différence entre une ampoule classique et une ampoule économique. Ils ne savent pas trop quoi choisir en termes de Watts. Les LED sont très prisées de ceux qui s’y connaissent en électricité.”

Une ampoule LED a une durée de 15,000 à 25,000 heures contre 1,000 heures pour les traditionnelles. Une ampoule à filament se vend entre Rs 35 à Rs 40 et dure moins longtemps. Une ampoule LED coûte plus cher mais dure longtemps. Elle permet d’économiser 60% à 80% d’électricité.

Choisissez une ampoule en fonction de la pièce. Pour une pièce souvent fréquentée, il vous faut une ampoule à forte intensité. Pour les couloirs, optez pour les lampes à faible luminosité. Une veilleuse est conseillée.

Le LED dangereux pour les yeux

Selon une étude menée en Espagne, la lumière LED peut endommager à jamais la rétine de l’œil. Elle génère en effet une quantité abondante de lumière bleue, qui est nuisible pour les yeux. Mais quel que soit le type d’ampoules utilisé, l’exposition à une forte intensité lumineuse a des effets négatifs. Ainsi, les ampoules LED ne peuvent pas être directement blâmées. Même l’exposition au soleil peut causer des dommages à la rétine.

Astuces pour faire plus d’économie

Pour moins appuyer sur l’interrupteur, favorisez l’éclairage naturel. Cela permet de payer moins cher la facture d’électricité et de réduire les risques d’affection des yeux. Faites en sorte que les pièces principales de votre maison soient éclairées naturellement : la cuisine, le bureau, la chambre.

Éteignez la lumière avant de quitter une pièce. Parce qu’on ne pense pas à ce petit geste, on gaspille beaucoup d’énergie.

Par ailleurs, il est recommandé de dépoussiérer les ampoules régulièrement pour maximaliser leur intensité.

Les prix et l’usage

Ampoule LED de 8 Watt

Usage : Appropriée pour la chambre

Prix : Rs 125

Ampoule LED de 3 Watt

Usage : Appropriée pour les lustres

Prix : Rs 175

Ampoule LED de 6 Watt

Usage : Appropriée pour le jardin

Prix : Rs 150

Ampoule LED de 12 Watt

Usage : Appropriée pour la chambre

Prix : Rs 125

Ampoule LED de 1 Watt

Usage : Appropriée pour les veilleuses

Prix : Rs 40