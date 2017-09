THE SOUTH AFRICAN AIRWAYS CARGO PRINCESS MARGARET CUP : Beat The Retreat le meilleur sprinter 2017

La dernière manche du championnat des sprinters a livré son verdict samedi dernier dans The South African Airways Cargo Princess Margaret Cup. Beat The Retreat n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires, s’offrant au passage le titre de meilleur sprinter 2017 avec un total de 14 points. Si sa victoire ne constitue en aucun cas une surprise, c’est le style dans lequel il l’a emporté qui a marqué les esprits, car il était légèrement désavantagé par rapport à la plupart de ses adversaires à poids égal. Fort de cette victoire, son entourage envisagerait de l’aligner dans la Colonel Draper Cup sur 1500m avant une éventuelle participation dans la dernière classique de la saison, la Coupe d’Or.

Mootahadee s’est élancé avec quelques longueurs de retard, ce qui obligea son cavalier à le solliciter sur environ 300m, avant qu’il ne puisse prendre le train à son compte. Pendant ce temps, Charles Lytton, auteur du meilleur départ, s’était emparé de la position tête et corde. Il était suivi d'Ernie, Reim, qui était flanqué de Tandragee. Prince Of Thieves, lui, évoluait à l’extérieur de One Cool Dude, alors que le favori, Beat The Retreat, pas bousculé de sa mauvaise ligne, attendit sagement son heure en queue de peloton. Aux abords des 800m, la monture de Donovan Dillon améliora graduellement sa position et attaqua franchement le meneur au dernier tournant.

Charles Lytton et Ernie ont attendu l’ouverture à la corde. Tandragee et Beat The Retreat ont pris l’option extérieure et se sont mis à la poursuite du fuyard, qui semblait avoir encore beaucoup de ressources à ce stade. S’il s'est montré accrocheur dans un premier temps, Prince Of Thieves n'a pu repousser l’assaut de Beat The Retreat, qui l'a laissé sur place sur la fin pour s’imposer dans un joli style. Sur cette performance, il devrait être un os dur pour ses rivaux dans les courses de groupe en cette fin de saison. En attendant, il s’adjuge le titre de meilleur sprinter 2017 devant Ernie (8 points) et Blow Me Away (7 points).

Son dauphin Prince Of Thieves n’a pas à rougir de cette défaite après un parcours difficile à l’extérieur de Mootahadee, alors que le deuxième représentant de l’établissement Rousset, Charles Lytton, est resté sans accélération en ligne droite. On fera mention également de la belle fin de course de One Cool Dude, auteur des meilleurs 600 derniers mètres. Il peut faire amende honorable avec des circonstances favorables dans la dernière classique.

Deuxième performance 2017 sur 1400m

Si aucun record n’a été réalisé, en revanche, on a enregistré une bonne performance chronométrique dans l’épreuve principale disputée sur 1400m. En effet, cette semi-classique a été remportée en 1.23.91 par Beat The Retreat. Certes, cela le situe à plus d’une seconde du record de la distance de Green Keeper (1.22.21), mais constitue le deuxième meilleur temps réussi par un vainqueur sur la distance cette saison. Scotsnog détient la marque référentielle pour 2017 avec 1.23.56 réussie pratiquement dans les mêmes conditions que celles de cette 24e journée, soit avec des false rails placés à 1,75.

La course n'a pas été lancée sur des bases ultra-élevées. Du reste, c’est le finisseur Charles Lytton qui s’est emparé de la position tête et corde après le premier furlong, mais le train s’est durci par la suite, lorsque Mootahadee a trouvé son rythme de son couloir extérieur pour contourner le peloton. À titre comparatif, les premiers 800m ont été couverts en 48.36 contre 48.97 et 50.25 pour les parties correspondantes des troisième et cinquième épreuves respectivement. Malgré cette allure, le futur gagnant était débordant d’énergie et lorsque Chisty l'a sollicité à 300m du but, il a sorti un joli coup de reins pour réussir son chrono.

Malgré le train d’enterrement imprimé par Black Tractor sur les premiers 400 mètres (27.78), la cinquième épreuve a été courue dans un temps plus rapide (1.25.68) que la troisième (1.25.80), également disputée sur 1400m. Du reste, tous les chevaux de cette course ont terminé en moins de 36 secondes sur les derniers 600m. Si Charleston Hero a impressionné plus d’un de par la marge avec laquelle il s’est imposé, son chrono sur 1650m demeure honorable. Après être parti sur de bonnes bases, Wiggins a pu laisser souffler sa monture entre les 1200m et les 600m. Ce qui lui a permis d’aborder les derniers 600m avec plein de réserves. Il a parcouru les 1650m en 1.41.83, soit à 0.01.23 du class record de Roving Jet (1.40.70), qui constitue le temps référentiel sur la distance cette saison. Charleston Hero peut se vanter d’avoir été plus rapide que Karraar (1.42.61), Speed Limit (1.42.99) ou autre Dawn Raid (1.41.85), victorieux dans des valeurs supérieures sur la distance cette saison.

One Cool Dude termine en 34.69

Si Beat The Retreat a impressionné de par sa belle fin de course, un autre cheval a terminé plus fort que lui dans ce Groupe 1. Il s’agit de One Cool Dude, un habitué de cette rubrique, qui a été crédité de 34.69 sur les derniers 600m traditionnels. Fidèle à son habitude, le représentant de Ricky Maingard a évolué à l'arrière-garde. Toujours dernier à 7,10L du meneur au poteau des 600m, il a refait un peu plus de 5L jusqu’au but pour priver Ernie de la troisième place. Beat The Retreat a terminé, lui, en 34.70 après avoir évolué légèrement moins en retrait que One Cool Dude.

Un autre cheval, en l’occurrence Alpha Pegasi, a réalisé un sub 35 secondes sur la partie qui nous intéresse. L’épreuve à laquelle il participait, la cinquième, a été réduite à un sprint court par Black Tractor qui, comme souligné plus haut, a imprimé un train lent sur les premiers 400m. Il était alors évident qu’on allait terminer à la vitesse du vent. Le gagnant a sprinté en 35.68 pour s’imposer par 2L devant Argun, qui a réalisé 35.16. Belong To Me a fait encore mieux avec un chrono de 35.08 pour avoir comblé un peu plus de 2L sur le meneur sur les derniers 600m. Alpha Pegasi a été trop distancé pour disputer la victoire, mais il a refait 3,60L sur son compagnon d’écurie au sprint final, où il a enregistré 34.82. Ce bon finisseur mérite d’être suivi dans un proche avenir à ce niveau, mais dans un lot plus rapide.