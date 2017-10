A profité de sa ligne intérieure pour se positionner dans le dos du meneur. Ayant bénéficié d’un parcours en or, on le pensait capable de refaire son retard sur le futur gagnant dans la ligne d’arrivée, mais il n’a pas bénéficié d’une monte assez vigoureuse pour disputer la victoire.

NORDIC STORM — RICKY MAINGARD

Parti lentement, son jockey l’a placé tranquillement à l’arrière-garde côté corde. S’est rapproché à l’extérieur d’In The Loop dans la dernière courbe avant de s’amener au milieu de la piste. Aurait pu terminer plus près du vainqueur malgré la timide offensive de son jockey s’il n’avait pas dû être repris à environ 65m du but suite au changement de trajectoire de Glen Coco.