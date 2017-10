SREYASH SARKAR : Inventif et d’une surprenante modernité

Sreyash Sarkar est un poète, peintre et musicien (musique classique hindoustanie). Il passe son temps entre Calcutta (Kolkata) et Paris, où il poursuit des études en vue d’obtenir son diplôme d’ingénieur. Il est aussi chercheur en microélectronique et nanotechnologie. Des démarches multidisciplinaires connexes faisant intervenir le domaine des sciences et technologies, les arts visuels, la poésie. Dérisoires et poétiques, inventifs et surprenants, ses travaux à l’inspiration foisonnante sont d’une intelligence rare. L’occasion de découvrir toute la diversité. Et aussi l’incroyable inventivité et la surprenante vitalité créatrice de Sreyash Sarkar : un artiste puissant et attachant.

La rencontre avec un artiste contemporain, toujours en quête de nouveauté apparaît toujours comme une chance d’approcher l’ensemble de son œuvre grâce à un dialogue nourri de questions et d’explications. Il est intéressant de noter la réflexion élaborée par Sreyash Sarkar, connaisseur d’art, dans l’espace pictural. En fait, c’est la conception même de l’autonomie de la création artistique et l’espace de représentation de la peinture qui se trouvent transformés. « The change of subject matter from the theme of painting to the real matter inherent in the process and matter of painting perhaps one of the most salient aspects in contemporary modern art. Painting no longer serve magic or to illustrate mythology or to bloster up the ruling monarchy. Now, a painter paints about painting. » (Interview for The Arty Legume)

L’idée de l’autonomie n’est pas abandonnée : l’espace pictural est affirmé comme un espace propre où peuvent être recherchées, examinées et révélées les notions de formes, lignes, tensions. Sarkar délimite donc une position à part dans le débat sur la question de la représentation et fait apparaître « some basic formal truths » dans l’espace pictural. L’espace réflexif, les créations puissantes ne sont pas pour autant synonymes d’anarchie. Il s’agit de sauvegarder l’autonomie de la création artistique et affirmer une attitude critique à l’égard du monde présent. Sarkar semble remettre en question toute objectivité en peinture, pour s’approcher de l’œuvre en tant que telle, l’expression d’une recherche.

Poète de notre temps, chercheur, compositeur, il occupe, grâce à un riche parcours, une personnalité lumineuse, une place à part dans le paysage artistique d’aujourd’hui. En 2012, un de ses poèmes a été choisi dans une compétition internationale de poésie organisée en hommage au poète Yeats. Sarkar a été en liste pour de nombreux prix littéraires. A l’écoute de son œuvre son œuvre poétique, on perçoit les « unheard voices ». Son nouveau livre de poèmes “Letters to the Sun” (EMJ Press, 2017) est une collection de textes qui paraitra en novembre. « The approach is a venture on the verdant pastures of surrealism yet holding onto the thread of the real maelstrom, called life. » On perçoit, dans les extraits inédits reproduits ci-dessous l’usage détourné des motifs, une structure prosodique courte, un récitatif sec et une rythmique constitutive d’une rumination intime, l’effet de distanciation et la recherche d’une cohésion intime.





Extraits choisis

The Man of the Florid Night



A florid night has descended

Near the feet of a mad man

The unfailing way, the ganger

Simply beside the whirling path

Whoever that man is

Whoever that man’s love





The florid night’s love.

The vehicle of death goes round and round

Round the body of the night

Whoever recognizes

The man of the florid night

Whoever understands

The florid night

Whatever becomes

Of the passenger

The love of the florid night.



An excerpt from The Idea of Death



Dying in the depth

Of the longing heart

In locked warmth

Of the bruised earth

Let’s ask, ‘It’s rather cold here, sir

Suppose we move?’