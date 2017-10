STATE RECOGNITION ALLOWANCE SCHEME : Les anciennes gloires du sport mauricien honorées

« Une injustice réparée. » C’est en ces termes que le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a qualifié la concrétisation d’une pension d’État aux athlètes ayant brillé sur la scène mondiale et continentale dans le passé. L’occasion également d’annoncer quelques mesures pour permettre au sport mauricien d’aller vers de nouveaux sommets.

Annoncée dans le précédent budget comme une « mesure historique », la State Recognition Allowance est désormais une réalité. Hier, à la Cyber Tour 1 à Ébène, dans une ambiance de festival de Cannes, avec tapis rouge, backdrop et crépitement des flashes d'appareils photo, les athlètes, tous médaillés en Afrique, Pravind Jugnauth a salué « le courage, la détermination et la persévérance des ambassadeurs de l'île Maurice, qui ont fait flotter haut le quadricolore. C'est une injustice inacceptable qui a été réparée. »

Les anciennes gloires du sport mauricien, à l'instar de Bruno Julie, l'unique médaillé olympique que le pays ait compté jusqu'ici, se sont vu remettre un chèque représentant trois mois d'allocation avec effet rétroactif. Une initiative que le médaillé de bronze des JO de Pékin salue avec un enthousiasme non contenu. « C'est un grand pas que le gouvernement vient de faire en direction des sportifs. La reconnaissance de l'État est importante pour nous », a-t-il rappelé.

Des propos qu'ont repris d'autres anciens champions, à l'instar du tireur Mario Bienvenu, médaillé d'or aux championnats du monde en 2002, ou de la volleyeuse Nathalie Ramen, médaillée d'argent aux championnats d'Afrique en 1989. « À l'époque, on faisait du sport par amour. Aujourd'hui, je suis contente de constater que tout est fait pour remotiver les athlètes. »

Stephan Toussaint, ministre de la Jeunesse et des Sports, a souligné que Maurice est l'un des rares pays au monde qui accordent des allocations à ses sportifs. « C'est une juste récompense pour les athlètes qui ont tant donné pour leur pays. C'est une mesure historique pour le sport mauricien », a-t-il conclu.

Les réactions

Judex Lefou (athlétisme)

Médaillé d’or aux Jeux africains 1987, 1991 et Champion d’Afrique en 1992

« Je suis vraiment content de l’initiative que le gouvernement a prise pour nous les anciens athlètes. On a dû faire beaucoup de sacrifices afin de réaliser nos meilleures performances et avoir une médaille pour le pays. Je souhaite aussi encourager les jeunes athlètes à continuer de persévérer dans leur discipline, car le sport maintient l’équilibre dans la vie d’une personne. »

Karen Foo Kune (badminton)

Médaillée d’argent du simple dames au Championnat d’Afrique 2007

« Ce sentiment ne peut être décrit. Voir tous ces athlètes qui ont brillé dans leur discipline est extraordinaire. Même après tout ce temps, la complicité et la camaraderie sont toujours présentes. Je me revois quelques années en arrière avec mon survêtement, avec mes compatriotes pour défendre le quadricolore. »

Sheila Seebaluck (athlétisme)

Médaillée de bronze au Championnat d’Afrique 1988 aux 800m et 4x400m

« Que de bons souvenirs avec tous ces anciens athlètes. Cependant, je suis triste car le record du 4x400m dames est toujours présent, même après 29 ans. Les records sont faits pour être battus, alors je lance un appel aux athlètes car je souhaite qu’elles arrivent à améliorer ce record. »

Bruno Julie (boxe)

Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques 2008

« Aujourd’hui (hier) c’est un grand jour pour nous les anciens sportifs. Je remercie le gouvernement car cette initiative est synonyme de reconnaissance. Durant toute ma carrière, je n’ai jamais combattu pour l’argent, mais pour la passion que j’avais pour la boxe. Après avoir pris ma retraite, ça a été un peu difficile pour moi, mais je suis resté lucide. Pour les futures générations, je leur dis simplement de persévérer et j’espère qu’un jour un Mauricien décrochera une médaille d’or aux Jeux Olympiques. »

Marie Michelle St Louis-Durhone (judo)

Médaillée de bronze aux Jeux de la Francophonie 1997

« Avant on n'avait pas les mêmes facilités que la nouvelle génération, mais on a tout donné pour notre discipline. Revoir tous ces sportifs côte à côte est vraiment extraordinaire. Grâce à cette récompense, on voit que nos efforts n’étaient pas vains. Je suis vraiment fière d’avoir représenté Maurice. »