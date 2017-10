IN THE STEWARDS’ ROOM : Ryan Wiggins fait appel de sa suspension

Ryan Wiggins a fait appel de la mise à pied de trois journées et l’amende de Rs 25 000 qui pèsent à son encontre pour la monte de Le Clos samedi dernier. De ce fait, l’Australien sera en selle ce samedi, en attendant que la réclamation soit entendue.

Vincent Allet a expliqué au board des Racing Stewards qu’il avait demandé à Ryan Wiggins d’essayer de mener le peloton et de faire ce qu’il fallait à partir de là. Ryan Wiggins a déclaré pour sa part qu’après avoir pris un bon départ, il a sollicité sa monture pour suivre les ordres de son entraîneur et, arrivant aux 1300m, voyant que Nishal Teeha avait quelque peu repris No Resistance, il a donc décidé de demander un effort supplémentaire à son cheval pour prendre les devants. Vincent Allet devait dire qu’il comprenait la décision de son jockey vu que Le Clos courait avec des œillères et qu’il avait été décidé d’essayer une autre tactique avec lui.

Le Chief Stipe a été d’avis que Ryan Wiggins, trouvant qu’il ne pourrait prendre les devants, aurait dû laisser souffler sa monture et ne pas la mettre sous pression peu après les 1200m étant donné qu’il l’avait monté vigoureusement depuis le départ. Ce qui fait que Le Clos a parcouru plus de terrain en faisant l’extérieur et que cette tactique ne lui a pas été profitable. Le board des RS est arrivé à la conclusion que Ryan Wiggins n’avait pas monté son cheval à sa satisfaction et que sa tactique a été à l’encontre de ce représentant de Vincent Allet. L’Australien a plaidé non-coupable de la charge, mais le board n’a pas abondé en ce sens et l’a sanctionné en conséquence.

Toujours samedi, Kevin Ghunowa a été sanctionné d’une amende de Rs 20 000 pour avoir bousculé Rebel Alliance alors qu’il était en selle sur Swinging Captain. L’incident s’est produit aux 1400m, quand il a déboîté sa monture pour la diriger vers la tête de la course. Kevin Ghunowa s’est aussi retrouvé avec une amende de Rs 5 000 pour avoir trop manifesté sa joie lors de la victoire d’Aware. Vijay Anand Bundhoo, lui, manquera à l’appel d’une journée pour s’être montré négligent. En selle sur Rock On Geordies, il a, aux 1100m, forcé Pride Rock à être repris par son jockey, alors que son cheval allait en direction des barres intérieures.

Dimanche, c’est Imran Chisty qui a été épinglé par les Racing Stewards pour une faute d’interférence. Peu après le départ de la quatrième course, en dirigeant son cheval vers l’intérieur, il a forcé Evergreen à ralentir pour ne pas monter sur les postérieurs d’Ice Run. Il a été mis à pied pour une journée.

Sachez aussi que deux enquêtes concernant les courses d’Euroklidon et de Streetbouncer ont aussi été ouvertes par les Racing Stewards. En ce qui concerne le premier nommé, les RS ont accepté l’inexpérience du cavalier et du fait qu’Euroklidon a éprouvé des difficultés pour négocier les deux premiers tournants et que c’est la raison pour laquelle le cheval s’était retrouvé en épaisseur. Ils ont toutefois demandé au cavalier de piloter ses chevaux de façon qu’il n’y ait pas d’interrogations sur ses montes.

Pour ce qui est de Streetbouncer, les Racing Stewards ont voulu savoir pourquoi Ryan Wiggins n’avait pas tiré profit de son bon départ, mais cédé le commandement à Five Star Rock. Vincent Allet a déclaré que Streetbouncer, un vainqueur sur 1365m, était aligné sur 1500m, avec une lice à 4,50m. Il avait demandé à son jockey de mener le peloton sans faire d’efforts et si un adversaire insistait, de s’asseoir tranquillement derrière le leader. Ryan Wiggins devait pour sa part dire qu’après avoir pu déborder les chevaux placés à son intérieur, il a vu Yashin Emamdee insister sur Five Star Rock. Il a alors pris la décision de placer sa monture derrière le cheval de Rameshwar Gujadhur. Interrogé sur sa tactique, l’Australien a trouvé que ce serait aller à l’encontre des intérêts de sa monture s’il avait décidé de faire travailler Five Star Rock. Selon lui, Streetbouncer aurait alors tiré.

Vincent Allet soulignera que Streetbouncer a terminé troisième, battu seulement par plus forts que lui.