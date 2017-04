SUPER LEAGUE, 5E JOURNÉE : Le CSSC vise une 4e victoire d'affilée

Deux matches sont au programme au gymnase de Phoenix, pour le compte de la 5e journée du championnat national de basket-ball (Super League). Le Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) affrontera les Vuillemin Soldiers à 13h, puis, à 15h, l'École de basket (EDB) de Cassis en découdra avec le Real de Port-Louis.

Depuis le début de la manche retour, le CSSC reste sur trois victoires en autant de sorties. L'équipe est dans une bonne passe, ayant même fait plier les Mahebourg Flippers (57-50) lors de la 2e journée. Une victoire qui leur a fait beaucoup de bien, puisque le Curepipe Starlight est ensuite allé chercher leur troisième victoire de rang contre les U21 du Centre national de formation de basket-ball (CNFBB). Une écrasante victoire de 76-32 qui ne présage rien de bon pour les Vuillemin Soldiers, en mauvaise posture depuis de début de la saison. Pour le CSSC, hors question de se laisser freiner par qui que ce soit. L'objectif est certainement de rester en tête de la Super League.

Le Real, qui suit dans la foulée, tâchera quant à lui de maintenir le cap. Une mauvaise opération des Port-Louisiens face à l'EDB viendra compliquer leur saison, eux qui ont déjà deux défaites à leur actif. Cependant, on voit mal le Real, champion en titre et qui vient tout récemment de remporter la Coupe de la République, s'incliner dans ce duel. Toutefois, la prudence est de mise car l'EDB n'est pas une équipe facile à manier non plus. D'ailleurs, la formation de Cassis n'est pas loin du trio de tête.

En clôture de la 5e journée, les Mahebourg Flippers affronteront les Roche Bois Warriors (RBW) ce mercredi à 20h, au gymnase de Phoenix. Un match loin d'être gagné d'avance pour les Flippers. Ils vont devoir muscler leur jeu face aux RBW réputés pour leur jeu rugueux.

Le programme

Aujourd'hui

CSSC v/s Vuillemin à 13h

EDB v/s Real à 15h

Mercredi

Flippers v/s RBW à 20h