SVICC — LE 1ER NOVEMBRE : Rahat Fateh Ali Khan à la reconquête de ses fans

Le chanteur pakistanais Rahat Fateh Ali Khan après le succès de son concert en août 2012, se produira à nouveau chez nous le mercredi 1er novembre à 19 h 30 au centre Swami Vivekananda à Pailles.

Selon Sailen Sookha, le directeur de Spelmedia à qui a été confié le management de ce concert dont l’initiative revient à Star Plus International, ce concert est organisé à la demande de nombreux fans du chanteur qui n’avaient pas pu trouver de places la dernière fois. Les mélomanes mauriciens, rappelons-le, avaient montré un vif intérêt pour le concert et tous les billets avaient été vendus en l’espace de deux semaines.

Rahat Fateh Ali Khan fera le déplacement à Maurice avec 18 musiciens après sa tournée mondiale aux États-Unis, en Australie et en Grande Bretagne. Il s’est produit à guichets fermés dans ces pays. Le show à Maurice sera d’une durée de trois heures mais comme en 2012, l’artiste pourra prolonger sa présence sur scène à la demande de ses fans. Rahat Fateh Ali Khan crée un véritable buzz en ce moment avec les morceaux Mere Raski Ki Qamar de Baadshaho initialement interprété par son oncle, Nusrat Fateh Ali Khan, et TinKa TinKa Dil Mera de Tubelight.

Dans ses chansons, Rahat Fateh Ali Khan ne fait que perpétuer la tradition de son oncle le légendaire Nusrat Fateh Ali Khan. Si Nusrat était plutôt un spécialiste du quawwali, Rahat a lui aboli la frontière entre la musique classique et bollywoodienne. Partout à travers le monde, les mélomanes s’arrachent ses disques et ils sont nombreux à se précipiter à ses récitals.

Après avoir évolué aux côtés de son oncle lors de sa tournée au Royaume Uni en 1985 et contribué à la bande originale de Dead Man Walking en 1995, Rahat décide de voler de ses propres ailes après le décès de celui-ci en 1997.

Avant de faire ses débuts à Bollywood, Rahat a travaillé avec le chef d’orchestre américain James Horner pour le film Four Feathers. Il a aussi contribué à l’album Joyful Noise de The Derek Trucks Band en interprétant la chanson Maki Madni. Il a également brillé avec la bande originale de Apocalypto, film de Mel Gibson. Rahat compte à son actif les albums Tasveer, Janasheen et Charkha. En 2009, il rend hommage à son oncle avec l’album Remembering Nusrat Ustad Rahat Fateh Ali Khan Memorial Concert. Encouragé par une génération qui découvre son art où passion orchestrale et musique soufie se mêlent, Rahat se lance dans l’aventure bollywoodienne. Il se donne à la musique avec une rare générosité et sans l’ombre d’une concession. Il a réussi un alliage neuf entre l’improvisation et les mélodies qui hantent. Entre la musique classique, le soufi, le quawwali et les chansons de films, Rahat semble avoir trouvé sa pierre philosophale. Creuset de toutes les influences passées, nourri de ses rencontres avec son oncle et les célébrités internationales, Rahat devait tout de suite s’imposer auprès du public comme play-back singer dans Maan Ki Lagaan du film Paap en 2004. Il a aussi remporté le Filmfare Award de meilleur chanteur avec le morceau Dil To Bachcha Hai Ji de Ishqiya. Il a prêté sa voix à Salman Khan avec la chanson Tere Mast Mast Do Nain dans Dabangg. Il s’est aussi illustré avec Soona Soona Lage de Om Shanti Om, Jag Ghoomeya de Sultan, Teri Meri, Bol Na Halke Halke entre autres. Les billets seront en vente bientôt dans les magasins Mikado.