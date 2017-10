SVICC - SPECTACLE LE 4 NOVEMBRE : Laurent Gerra « Sans Modération »

L’humoriste français Laurent Gerra sera pour la première fois à Maurice pour son one-man-show Sans Modération, le samedi 4 novembre à 20 heures au SVICC. Il proposera un show à l’américaine et interprétera une soixantaine de personnages. Laurent Gerra sera accompagné de six musiciens sur scène.

« Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations ». Cette phrase fièrement dite en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra. Ses premières cibles sont alors Michel Sardou, Jacques Dutronc ou encore certains personnages de La petite maison dans la prairie.

« Laurent Gerra est l’humoriste du moment. Son spectacle Sans Modération se savoure entre jubilation et émotion. Il revisite quelques-uns de ses grands sketchs avec ses cibles préférées et présente aussi sa vision inédite de l’actualité, notamment politique, avec une présidentielle à rebondissements… », souligne Claire Le Lay, directrice de BAO COMM.

Laurent Gerra ne fait pas dans la dentelle, jamais à demi-mot. Il égratigne les politiciens, chanteurs, acteurs… Sa tournée a démarré cet été, investissant les plus petites salles, qui ont vu naître le phénomène, jusqu’aux plus grandes ayant accueilli ses triomphes, aux quatre coins de la France, en Belgique, Suisse et l’océan Indien (Maurice et La Réunion). Les billets sont en vente sur Otayo.com et monticket.mu à Rs 800 (3e catégorie), Rs 1 200 (2e catégorie), Rs 1 500 (1re catégorie) et Rs 2 000 (VIP).