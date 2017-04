TRAFIC DE DROGUE : Will Townsend extradé de Madagascar ce matin

Recherché pendant plusieurs mois par l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), Will Townsend, l’oncle du trafiquant de drogue Curly Chowrimoothoo, a été extradé de Madagascar aux petites heures ce matin. Il est soupçonné par les Casernes centrales d’être un maillon fort pour l’acheminement des cargaisons de drogue de la Grande île jusqu’à notre territoire.

Selon les Casernes centrales, c’est Will Townsend qui prenait la livraison d’héroïne pour ensuite la donner aux skippers qui devaient rentrer à Maurice. La police estime que le réseau Chowrimoothoo aurait importé plus de Rs 500 M de drogue de 2014 jusqu’au démantèlement du réseau à Résidence Kennedy l’année dernière.

La police soupçonne également Will Townsend d’être lié à l’importation de 5,6 kg d’héroïne estimée à Rs 180 M en mai 2016. Cette opération a conduit à l’arrestation de Samantha Chowrimoothoo, épouse de Curly, après une prise en filature par la National Coast Guard (NCG) en mer à Baie-du-Tombeau jusqu’à Quatre Bornes. D’après les renseignements obtenus par les hommes du Deputy Commissioner of Police (DCP) Choolun Bhojoo, Will Townsend et le skipper Jim Henry s’étaient rendus à Madagascar durant cette période, où ils ont pris livraison de cette cargaison de drogue d’un Pakistanais nommé Abhu, qu’ils ont ensuite remise à l’équipage de la pirogue Maggi Mai. Entre-temps, l’ex-policier Preddy Chinien avait pour tâche de contrôler toute l’opération grâce à un téléphone satellite. L’équipage du Maggi Mai a jeté la drogue au large de Baie-du-Tombeau et a mis le cap vers Port-Louis car il savait que la pirogue était dans le viseur de la police. C’est un hors-bord, avec à son bord Cédric Petit, Jean Fabrice Adolphe et Darcy Addison, qui a récupéré la drogue. Ces derniers ne savaient pas que la police les suivait et la drogue a finalement été interceptée au domicile de Samantha Chowrimoothoo à Quatre-Bornes. Ayant appris la nouvelle, Will Townsend est resté à Madagascar. Idem pour Cédric Petit, qui avait réussi à fausser compagnie à la police lors de cette opération de saisie et mis les voiles sur la Grande île.

Selon nos informations, l’interrogatoire de Will Townsend n’avait pas encore débuté dans la matinée. Les enquêteurs n’avaient pas encore confirmation hier matin s’il allait être débarqué sur le sol mauricien aujourd’hui. Sauf imprévu, il sera placé en détention policière ce soir et pourrait même faire l’objet d’une inculpation provisoire en justice dans les prochaines heures.

BEAUX-SONGES : Deux employés de bus agressés

Un chauffeur d'autobus de la National Transport Corporation (CNT) et son receveur, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, ont été agressés dimanche soir par des malfrats à Beaux-Songes. Dans une déposition à la police de Bambous, le receveur a expliqué que son collègue et lui étaient en service ce jour-là et se dirigeaient vers Pierrefonds lorsque, arrivés à l'arrêt de Beaux-Songes, deux inconnus ont bloqué le bus avec leurs motos, empêchant le véhicule de poursuivre sa route. Ils se sont dirigés vers le chauffeur, l'ont extirpé de son siège et l'ont roué de coups avec leurs casques avant que l'un d'eux ne s'en prenne ensuite au receveur. Les malfrats ont alors arraché sa sacoche, qui contenait Rs 3 300, soit les recettes du jour, ainsi que son badge avant de prendre la fuite. Blessé à la tête, le chauffeur de bus a été transporté à l'hôpital.

Le receveur ayant noté le numéro de plaque d'immatriculation d'une des deux motos, les policiers ont pu remonter lundi jusqu'à son propriétaire, un maçon de Bambous âgé de 29 ans, qui a été aussitôt arrêté. Ce dernier nie toutefois les faits reprochés. Il a été traduit au tribunal de Bambous et placé en cellule policière. Son présumé complice est activement recherché.

REGISTRAR BUILDING | Escroquerie

Un troisième suspect arrêté

La CID Nord a procédé hier à l’arrestation d’un troisième suspect dans le cadre de l’enquête sur la fraude commise au 6e étage du Registrar Building, à l'Emmanuel Anquetil Building, Port-Louis, pour l’enregistrement d’une BMW. Ces trois personnes sont soupçonnées d’avoir enfreint les lois d’enregistrement en faisant croire au propriétaire d’une voiture qu’ils ont facilement accès au département de Registrar, lui demandant une somme d’environ Rs 50 000 pour enregistrer le véhicule. Après une analyse approfondie des documents, les officiers du bureau d’enregistrement ont fini par découvrir que les suspects leur ont soumis de faux documents, d’où la décision d’alerter la CID, qui a arrêté il y a deux semaines les deux suspects. Interrogé, l’un d’eux nie toute implication dans cette affaire. Tous trois ont comparu devant le tribunal de Port-Louis sous une charge provisoire de “defraud the State of Mauritius”. À l’heure où nous mettions sous presse, le troisième suspect était toujours interrogé.