TRIATHLON – EN FRANCE : Grégory Ernest 6e à Angers

Le Mauricien Grégory Ernest se débrouille pas mal en France. Le 22 juillet, représentant d'Elan Nautique du Val d'Yerres (ENVY), il a pris une très bonne sixième place à Angers, lors de la demi-finale de troisième division de triathlon. En lice sur ce sprint (750 m natation – 20 km vélo – 5 km course à pied) avec quatre autres triathlètes d'ENVY, Grégory Ernest a été de loin, le meilleur de son club. Sitôt le départ donné, il s'est placé aux avant-postes dans l'eau avant d'en sortir avec le groupe de tête. Dans la partie vélo, les choses allaient un peu se corser. Le peloton revenait à vive allure et ses coéquipiers se faisaient peu à peu distancer. Mais Grégory Ernest, lui, s'est accroché tant bien que mal à sa 11e position avant d'entamer la dernière transition : la course à pied.

Lors de cette épreuve, le médaillé d'argent aux derniers championnats d'Afrique à Yasmine Hammamet, en Tunisie, a mis les gazes. Et le peu qui lui restait lui a permis de remonter au 4e rang après 2,5 km de course. Mais pas pour longtemps, puisqu'au final, Ernest franchit la ligne d'arrivée à la sixième place au terme d'une course très disputée. Il a bouclé les 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied en 59 minutes et 22 secondes. Ses camarades, quant à eux, finissent 16e, 44e, 98e et 124e.

Grégory Ernest soutient que sa performance est satisfaisante. « J'ai pris directement en tête de la course en natation et puis je suis sorti dans le pack de tête. En vélo, j'étais bien avec de très bonnes sensations, mais il n'y avait pas une bonne entente dans le groupe. Du coup, on s'est fait rattraper par d'autres gros coureurs. J'aurais dû terminer 5e mais je me suis fait piéger et au final je termine 6e », raconte-t-il.

Pas de podium, certes, mais le Mauricien n'a pas à rougir de sa performance, sachant qu'il a su faire face à des adversaires coriaces, voire des favoris. « Il n'y avait pas n'importe qui devant moi, mais les champions et les vices champions de France de duathlon et triathlon. Ils m'ont distancé de près. Je suis satisfait de ma course et je trouve que j'ai très bien progressé. L'équipe termine 5e et on sera au rendez-vous pour la finale à Arques le 9 septembre. L'objectif est de monter en D2 la saison prochaine », fait-il ressortir, avant de dire merci à ses parents, son coach David Bardi et son sponsor Emcar Cannondale.



Duathlon – 2e série à Poste Lafayette

Sous le signe de la jeunesse

Une trentaine de jeunes étaient présents le 16 juillet à Post Lafayette pour disputer la deuxième compétition de duathlon, inscrite dans le calendrier de la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri). Les athlètes de la catégorie senior et open n'étaient pas présents au rendez-vous, car la plupart s'étaient inscrits à la sixième édition du Dodo Trail, se tenant le même jour. Ce qui n'a aucunement empêché la FMTri de respecter ses engagements. Du coup, les jeunes ont captivé l'attention, en particulier les garçons, sachant que les filles n'étaient pas nombreuses, à savoir qu'une à chaque épreuve.

Chez les U11, la victoire est allée à Adrien Toulet du CSSC, qui a bouclé les 1,25 km de course à pied (càp), 2,5 km de vélo et 1,25 km de càp en 18 minutes et 41 secondes (18'41). Robin Lagesse (20'03) du Curepipe Starlight également et Nivesh Moochooram de l'USLH terminent respectivement troisième et quatrième. Dans la catégorie U15 (2,5 km càp – 20 km vélo – 2,5 km càp), Jérémie L'Aiguille (Triport) a franchi la ligne d'arrivée en premier, avec un chrono de 34'46, suivi de Mathieu Fra (33'02) et d'Enzo Toulet (34'59), respectivement de l'USLH et du CSSC.

En junior, Emilio L'Aiguille (Triport) est monté sur la première marche du podium. Il a été meilleur que ses adversaires dans l'épreuve phare de la journée : 5 km càp-20 km vélo – 2,5 km càp. Il a arrêté le chronomètre à 1h 16'22, soit 21 secondes de mieux que Loïc Mariette (1h 16'43) qui finit en deuxième position, alors que Jean Ian Toinette (1h 16'56) n'a pu faire mieux que troisième.

Les résultats :

U 11 (1,25 km càp – 2,5 km vélo – 1,25 km càp)

Garçons : 1. Adrien Toulet (CSSC) 18'41, 2. Robin Lagesse (CSSC) 20'03, 3. Nivesh Moochooram (USLH) 20'23

Fille : 1. Suhaylah Sakauloo (USLH) 30'47



U15 (2,5 km càp – 20 km vélo – 2,5 km càp)

Garçons : 1. Jérémie L'Aiguille (Triport) 32'46, 2. Mathieu Fra (USLH) 33'02, 3. Enzo Toulet (CSSC) 34'59

Fille : 1. Keshri Goyaram (USLH) 45'21



Junior (5 km càp – 20 km vélo – 2, 5 km càp)

Garçons : 1. Emilio L'Aiguille (Triport) 1h 16'22, 2. Loïc Mariette (Triport) 1h 16'43, 3. Jean Ian Toinette (CSSC) 1h 16'56

Filles : 1. Zara Toinette (CSSC) 1h 35'23