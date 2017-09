UNESCO : Jane Constance nommée artiste pour la paix mardi

La directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, nommera Jane Constance artiste de l’UNESCO pour la paix lors d’une cérémonie qui se tiendra au siège de l’organisation mardi prochain en présence du ministre de la Culture, Prithiviraj Roopun, qui fera le déplacement à Paris à cette occasion.

Jane Constance sera nommée en reconnaissance de son engagement à promouvoir les droits des personnes handicapées, son travail pour leur autonomisation et leur inclusion et pour son dévouement aux idéaux de l’Organisation.

En tant qu’artiste de l’UNESCO pour la paix, Jane Constance appuiera le travail de l’organisation en faveur de l’inclusion des personnes handicapées.

Jane Constance est aveugle de naissance. Elle a commencé à chanter à l’âge de cinq ans et a commencé à apprendre à jouer du piano à sept ans. Elle a ensuite étudié le piano et le chant à la Royal School of Music à Londres (Royaume-Uni).

En 2015, Jane Constance a remporté le concours de télévision française The Voice Kids et a sorti son premier album, À travers tes yeux, l’année suivante.

Les artistes de l’UNESCO pour la paix sont des personnalités de renommée internationale qui utilisent leur influence, leur charisme et leur prestige pour aider à promouvoir les messages et les programmes de l’UNESCO. L’UNESCO travaille avec eux pour sensibiliser le public aux principaux problèmes de développement et à l’action de l’organisation dans ces domaines.