VOLLEY-BALL - 24E CHAMPIONNAT DES CLUBS DE LA CAVB, ZONE 7 : La compétition reportée !

Initialement prévue du 02 au 09 décembre de cette année aux Seychelles, la 24ème édition du Championnat des clubs de la CAVB, zone 7, a finalement été reportée à une date ultérieure. À noter que la compétition doit se terminer au plus tard le 31 mars de l'année prochaine. En effet, après avoir pris connaissance de la situation aux Seychelles et après avoir discuté avec le secrétaire de la Zone 7, la décision a été prise de reporter la compétition pour 2018. Cette décision est finale car la santé de tout un chacun doit primer et la participation des clubs Malgaches est primordiale. "La zone 7, sous ma présidence depuis 2005, a toujours été une zone ou l'amitié prime avant tout. De ce fait, aucun membre ne doit être mis à l'écart", a précisé Kaysee Teeroovengadum. Les clubs devront donc patienter pour ce rendez-vous, considéré comme le plus attendu dans l'île.

Football Amical — le 11 novembre

Comores-Madagascar à Saint-Leu-la-Forêt

Les Comores et Madagascar s'affrontent en match amical le samedi 11 novembre à Saint-Leu-la-Forêt (région parisienne), a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs. Les "Cœlacanthes" des Comores ont atteint la 127e place du classement Fifa, leur meilleure position. Ils figurent dans le groupe B des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations 2019. Les "Bareas" ("Zébus") de Madagascar (103e) sont 2e du groupe A avec 3 points, comme le Sénégal.