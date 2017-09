VOLLEY-BALL - CHAMPIONNATS NATIONAUX D1 : Azur SC, Tranquebar et PLRS en trois sets

Les trois rencontres comptant pour les championnats nationaux de première division de volley-ball se sont toutes soldées en trois sets. Si Azur SC avait pris la mesure du Curepipe Starlight mardi au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, les Tranquebar Black Rangers et le Port Louis Red Star se sont avérés trop forts pour La Tour Kœnig VBC et l'Union Sportive La Flora hier soir au même endroit.

Pendant que le Quatre Bornes VBC s'achemine allègrement vers la consécration dans le championnat féminin, Azur SC et Tranquebar Black Rangers sont toujours en course pour se retrouver sur le podium final. Après avoir disposé de la formation de Tranquebar, Azur a cette fois pris la mesure d'une équipe accrocheuse du Curepipe Starlight sur le score de 25-21, 27-25 et 25-21. Quant à la formation de Tranquebar, elle s'est rebiffée en prenant la mesure de La Tour Kœnig VBC sur le score sans appel de 25-15, 25-16 et 25-14 en 56 minutes. Cette dernière formation court toujours après son premier succès dans cette compétition et tout porte à croire qu'il lui sera difficile d'échapper à la dernière place.

Il en est de même pour l'US La Flora, qui n'arrive toujours pas à trouver la lumière au bout du tunnel pour sa première saison chez l'élite. Face au Port Louis Red Star, les Sudistes n'ont de nouveau pu soutenir la comparaison en s'inclinant sur le score de 13-25, 18-25 et 11-25. La manche aller du championnat féminin s'achèvera dimanche avec les rencontres Azur SC/Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill (14h) et Quatre Bornes VBC (15h30). L'occasion sans doute pour les Azuréennes et les Quatre-Bornaises de prendre leurs distances au classement.

En masculin, le duel s'annonce épique à partir de 16h30 entre les Trou aux Biches Sharks et le Quatre Bornes VBC. L'enjeu sera sans doute la deuxième place au classement et qui sera qualificative pour le championnat des clubs de la zone 7.

JIOI : début des séances d'entraînement le 17

Après un regroupement le mois dernier, la préparation en vue des Jeux des îles sera enclenchée le dimanche 17 courant au gymnase de Vacoas. En masculin, les présélectionnés, placés sous la férule de Melchior Miniopoo, livreront leur première séance d'entraînement de 9h à midi. Par la suite, les volleyeuses, sous la conduite de Martine Bistoquet, seront en action de 12h30 à 15h.