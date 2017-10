VOLLEY-BALL - LIGUE NATIONALE RETOUR 2017 : Camp Ithier VCB, sans-faute en vue

Déjà assuré du titre de champion masculin, le Faucon Flacq Camp Ithier VBC peut espérer boucler sa saison invaincu. Alors qu’elle a poursuivi sa marche triomphale en s’imposant en un peu plus d’une heure sur le score de 3-0 (25-20, 25-17, 25-22) contre le Port-Louis Red Star VBC vendredi dernier à Vacoas, la formation flaquoise visera le parcours parfait dans son dernier match prévu le samedi 21 courant face au Trou-aux-Biches Sharks.

En féminin, Azur SC n’a pas raté sa sortie contre La Tour Kœnig VBC, s’imposant 3-0 (25-7, 25-10, 25-10) en 51 minutes. Grâce à cette victoire, les Azuréennes s’assurent de la 2e place au classement derrière le Quatre-Bornes VBC, équipe déjà sacrée championne, à l’inverse de La Tour Kœnig VBC, dernier et qui n’a toujours pas connu de succès dans cette ligue nationale.

Les deux autres rencontres qui ont eu lieu jeudi dernier n’ont pas connu de surprises. Chez les hommes, l’Union Sportive La Flora, déjà reléguée et en quête d’un premier succès, a concédé une nouvelle défaite, battue par le Mangalkhan VBC sur le score de 3-0 (12-25, 11-25, 15-25), toujours en moins d’une heure de jeu (53 minutes). L’équipe Curepipienne, qui aligne sa troisième victoire de rang, reste donc sur une bonne série. En féminin, les Tranquebar Black Rangers se sont rapprochées de la troisième marche du podium suite à leur victoire 3-0 face au Curepipe Starlight (25-18, 25-20, 25-20) en 1h12.

Après ses deux journées, la lutte pour la deuxième place au classement masculin devrait se jouer entre le Quatre-Bornes VCB et les Trou-aux-Biches Sharks. Pour rappel, le calendrier de cette ligue retour a été avancé d’une semaine et prendra fin le 21 octobre chez les hommes et le 22 chez les dames avec le match CSSC-QBVBC.

Les prochaines rencontres à l’affiche

Jeudi 12 octobre

Dames : USBBRH/Quatre-Bornes VBC (18h30)

Hommes : Quatre-Bornes VCB/Curepipe Starlight SC (19h30)

Vendredi 13 octobre

Dames : La Tour Kœnig/Curepipe Starlight SC (18h30)

Hommes : Trou-aux-Biches Sharks/CS Pamplemouses (19h30)

Mercredi 18 octobre

Dames : Azur SC/USBBRH (18h30)

Hommes : CS Pamplemousses/Mangalkhan VBC (19h30)