XAVIER DUVAL : “Il y a un profond sentiment de dégoût face à un gouvernement de tous les vices”

Après trois semaines de vacances en Angleterre, le leader de l’opposition a, hier, animé la conférence de presse du PMSD dont l’un des principaux thèmes a été la conduite du député Kalyan Tarolah au Parlement. Choqué, le PMSD en appelle à la démission du Parliamentary Private Secretary (PPS) de la circonscription No 10 et, parallèlement, à celle des autres députés et ministres de l’alliance Lepep, dont Ravi Rutnah, Showkutally Soodhun et Sudhir Seesungkur. Une demande motivée par les agissements des membres du gouvernement qui provoquent un “trop plein” dans la population, estime Xavier Duval. Selon lui, “il y a aujourd’hui un profond sentiment de dégoût dans la population face à un gouvernement de tous les vices.” Pour se tenir à l’écart de ces conduites réphréhensibles, les Bleus plaident pour une loi sur la moralisation de la vie politique, misant, en attendant, sur l’institution d’un comité d’éthique au sein du PMSD.



Photos et messages obscènes, propos insultants envers la femme et les journalistes, menace de mort sur un leader de l’opposition, menace de la paix publique… Les inconvenances de ce gouvernement provoquent un réel dégoût au sein de la population. C’est l’opinion du leader de l’opposition qui trouve choquant qu’à ce jour, le PPS du No 10 n’ait pas encore soumis sa démission. D’autres dans le monde, à l’instar de Louis Magazzu des États-Unis pour les mêmes motifs, l’ont fait, dit Xavier Duval, estimant que la présence du député Kalyan Tarolah salit davantage le gouvernement, alors que la réputation de l’alliance MSM-ML est déjà au plus bas. “Il est surtout évident que c’est un gouvernement sans leadership”, note-t-il, estimant par ailleurs que “Pravind Jugnauth pa pou gagne courage politique de revok li (ndlr : Kalyan Tarolah).” Cela du fait, précise-t-il, que le gouvernement craint une partielle au No 10 où le PTr s’est déjà positionné avec son leader Navin Ramgoolam.

Pour le leader de l’opposition, ce qui aggrave les faits dans le cas du PPS, c’est que certains messages ont été envoyés lors d’une session parlementaire. “Cela donne une mauvaise opinion de Maurice à l’international”, dit-il, ajoutant que sur le plan politique local également, une mauvaise perception prévaut quant aux politiciens. “Mais pas croire tous politiciens parey”, clame Xavier Duval, indiquant que son parti met actuellement en place un comité d’éthique qui sera présidé par un membre non-parlementaire afin de veiller que la conduite des membres soit irréprochable.

Pour Xavier Duval, il est aussi venu le moment d’instaurer une loi relative à la moralisation de la vie politique, comme cela a été récemment fait en France. Il s’agit d’une étape importante à franchir, dit-il, car les canailleries de certains politiciens au Parlement et ailleurs sont en train de devenir légion. C’est à ce titre qu’avec la démission réclamée de Kalyan Tarolah, il réclame également celle de Showkutally Soodhun, Sudhir Seesungkur et Ravi Rutnah. D’ailleurs, si le député du PTr dépose une motion de censure à l’Assemblée, le PMSD compte bien le soutenir.



BET365 : la police ne doit pas être

politisée

S’agissant de l’affaire BET365, le leader de l’opposition réitère l’avis du PMSD à l’effet que le PM n’avait pas d’autre choix que de lui demander de step down. Cependant, dit Xavier Duval, si Pravind Jugnauth a agi aussi vite, c’est parce que, d’une part, l’Attorney General n’est pas un député élu et, d’autre part, en raison du compte que le leader du MSM avait à régler avec Ravi Yerrigadoo, notamment, selon XLD, pour les tentatives de forcer la main à SAJ à nommer Roshi Bhadain ministre des Finances. Sur ce dossier BET365, le PMSD affiche son soutien aux trois journalistes de La Sentinelle en dépit du fait que pendant 12 ans, l’express a souvent publié de “fake news” à son propos. “Il est clair que l’express a un agenda politique”, dit Xavier Duval. “Cependant, ce n’est pas une raison pour que la police soit politisée”, dit-il, déplorant qu’avec les événements de la semaine écoulée, la police a perdu sa crédibilité dans l’opinion publique. Faisant un appel au commissaire de police à se ressaisir, il rappelle que “la police doit être fidèle aux lois de notre Constitution et non au gouvernement du jour.” Appelé à commenter la comparution éclair de DPM Showkutally Soodhun aux Casernes Centrales suivant sa déposition pour menaces de mort à son encontre, Xavier Duval insiste que “ce n’est pas une vendetta personnelle que j’ai enclenchée. J’ai été choqué par ses propos, ses mensonges et surtout la répétition de ses mensonges. Bizin aret li, car c’est enn vrai danger pour l’unité nationale”.



Negative Income Tax : couteau à double tranchant

Concernant la décision du Conseil des ministres de mettre en vigueur la Negative Income Tax (NIT) plus tôt que prévu, soit dès novembre, au lieu de janvier 2018, le leader du l’opposition estime qu’il s’agit d’une bonne initiative. Cependant, sa mise en application n’est pas certaine, dit Xavier Duval, qui cite “l’étatisation du CSR” en exemple avec pour résultats que jusqu’ici, peu de projets CSR, si ce n’est rien n’a vu le jour. XLD estime de même que la NIT pourrait s’avérer un couteau à double tranchant si le salaire minimal n’est pas en vigueur en parallèle. “Si cela ne se fait pas parallèlement, il y aura des tentatives d’abus”, dit-il. Le leader du PMSD a aussi évoqué ses craintes quant à une fermeture de la chaîne Kreol sur la MBC. “C’est inacceptable si cela arrive car il ne faut pas oublier que la langue créole, c’est notre identité propre”, dit-il.

Autre thème abordé par le leader de l’opposition: la croissance économique. Sujet sur lequel l’ex-ministre des Finances émet des réserves concernant notamment le fait que les réunions autour de la croissance se déroulent non pas au sein de Statistics Mauritius comme de coutume, mais au bureau du ministère des Finances. D’où les craintes du PMSD qu’il y ait des tentatives de truquer les chiffres de croissance. “Surtout que plusieurs institutions qui avaient l’habitude de participer au calcul ont été écartées de l’exercice”, dit Xavier Duval.



Rapprochement MMM/MSM

Revenant sur le plan politique, le leader du PMSD est d’avis qu’une guerre fratricide se joue au sein du PTr entre Navin Ramgoolam et Arvin Boolell. Les propos du leader des Rouges à l’effet que “sans moi, PTr pa pou gagner dans No 18” en sont la preuve, dit-il, considérant que Navin Ramgoolam a fait clairement comprendre que c’est lui le patron et qu’il ne cédera pas devant Arvin Boolell. Ce faisant, Navin Ramgoolam vient affirmer sa position de leader incontournable, déplore Xavier Duval, alors qu’Arvin Boolell laboure le terrain.

“Et dans un climat où le pays a besoin d’une opposition forte face à un gouvernement de tous les vices, et malgré tout le dégoût de la population, il y a confirmation d’une tentative de rapprochement du MMM au MSM”, note Xavier Duval. Un accommodement qui démontre un signe de désespoir de la part du MMM, ajoute-il, lançant “un appel aux Mauves à se ressaisir pour qu’il n’y ait pas une autre série de viré mam.”

Et au-devant du vœu de la population d’aller aux urnes au plus vite, il estime personnellement cependant que les élections générales ne se tiendront pas avant pour décembre 2017. Selon le leader de l’opposition, des élections générales interviendront au mois d’avril/mai, après le jugement du Privy Council. “Si jugement négatif, nou sir non pou bisin ale dans élections. Autrement, nou pou ena quelques mois à attendre, mais élections là pou fini”, dit-il.