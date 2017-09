ARNAUD DALAIS, PRÉSIDENT DE BUSINESS MAURITIUS : C’est le dialogue qui fait avancer, pas la confrontation

C’est une double retraite que va prendre Arnaud Dalais dans les prochains jours. Tout d’abord, comme président de Business Mauritius et ensuite comme Chief Executive du groupe CIEL. Dans l’interview qu’il nous a accordée jeudi dernier, il fait le bilan de sa présidence et partage son analyse de la situation économique et sa conviction que Maurice est encore capable de se réinventer.

Il y a deux ans, le secteur privé procédait à une fusion entre le JEC et la MEF pour créer Business Mauritius. Pourquoi ?

D’abord, je préfère le terme communauté des affaires, qui est un terme plus exact que celui de secteur privé. Dans son ensemble, la communauté des affaires a voulu se réinventer à intervalles réguliers. Il y avait le besoin de mettre sur pied une organisation qui représente vraiment les intérêts du secteur privé at large. En mettant ensemble le Joint Economic Council et la Mauritius Employers Federation pour créer Business Mauritius, le secteur des affaires s’est donné les moyens de devenir une force de proposition plus qu’une force de réaction. C’est une force solide qui compte plus de 1100 membres.

Business Mauritius est une force solide dont on n’a pas beaucoup entendu parler depuis sa création. Est-ce que vous préférez faire vos propositions discrètement au lieu de les rendre publiques ?

En tant que premier président de cette association, je me suis donné une mission : mettre sur pied une structure qui permette au secteur des affaires de jouer le rôle de force de propositions. C’est dans ce but que nous avons créé trois commissions : la première sur l’économie, la deuxième sur le capital social et la troisième sur la durabilité et la croissance inclusive. Le rôle de ces commissions est de faire un travail en profondeur pour analyser leurs secteurs respectifs et faire des propositions pour les améliorer. C’est un travail de longue haleine et nous sommes en train de faire appel à toutes les ressources dont nous disposons pour soumettre un document aux autorités lors de la présentation du prochain budget.

Est-ce que deux ans de préparation et d’études ce n’est pas long dans notre monde où la rapidité est un des éléments clés ?

Il faut du temps pour faire un travail en profondeur, trouver les compétences nécessaires, mettre sur pied les structures et les faire fonctionner. Il est important de faire le travail correctement et nous avons pris le temps nécessaire pour le faire. Cela étant, Business Mauritius a déjà produit des documents pour le dernier budget et nous sommes très présents sur le terrain de l’économie.

Avant la création de Business Mauritius, il existait un antagonisme, pour ne pas dire plus, entre le gouvernement et le secteur des affaires. Cette situation existe-t-elle encore ?

Je crois que les choses évoluent. Nous pensons qu’on arrive à de plus résultats dans le dialogue que dans la confrontation. Cela dit, cela n’empêche pas Business Mauritius d’avoir, si besoin est, des opinions qui peuvent être différentes de celles du gouvernement

Des sentiments qui ne sont pas publiquement exprimés en tout cas.

Permettez-moi une remarque. La carte de la confrontation n’est pas une carte qui peut être permanente. Il faut savoir utiliser ses cartes au moment opportun. Entrer dans des discussions et des bagarres alors que ce n’est pas nécessaire n’est pas productif et se fait au détriment de la relation et du dialogue qu’on doit avoir avec un partenaire. À Business Mauritius, nous sommes dans un esprit de partenariat parce que nous nous sommes donné les moyens d’être des partenaires. Le partenariat repose sur la confiance et notre objectif a été de créer cette confiance. La structure que nous avons mise en place nous permet d’être un vrai partenaire et d’inspirer confiance à nos interlocuteurs du gouvernement. Je pense qu’on arrive à plus de résultats en se mettant autour d’une table plutôt qu’en faisant de grandes déclarations dans les journaux. Cela étant, Business Mauritius se réserve le droit de rendre publics des sujets de dissension quand il le faudra, mais nous n’avons pas l’intention de créer des polémiques entre le gouvernement et le secteur des affaires pour casser la machine économique qui marche plutôt bien. Nous privilégions un dialogue permanent et cela se fait régulièrement en ce moment pour discuter des sujets qui sont importants pour l’économie mauricienne.

Il y a donc un changement dans les relations entre le gouvernement et le secteur des affaires ?

Merci pour cette question. On a connu une époque où les précédents Premiers ministres avaient tendance quelquefois à bypass les institutions pour se diriger directement vers les capitaines d’industrie. J’ai vécu cette période et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Il faut respecter les institutions et c’est dans cette optique qu’a été créé Business Mauritius, qui est la vraie voix unie et fédérée du secteur des affaires. Je crois que nous sommes dans la bonne direction, dans la mesure où les discussions pour la préparation du dernier budget ont été faites directement entre les ministres concernés, celui des Finances et Business Mauritius lors d’une seule réunion.

N’existe-t-il pas, dans le secteur des affaires, des voix qui ne sont pas tout à fait d’accord avec la voie choisie par Business Mauritius ?

Ce serait naïf de penser que dans un pays comme Maurice on peut mettre tout le monde d’accord sur un projet. Ma mission en tant que premier président de Business Mauritius a été de fédérer et de rassembler au maximum toutes les composantes du secteur des affaires. Nous avons un conseil très représentatif de nos 1100 membres qui, jusqu’à présent, ont soutenu toutes nos initiatives.

Vous allez terminer votre mandat de président dans quelques jours. Votre bilan, est-ce la construction des fondations de Business Mauritius ?

On ne peut pas dire qu’il n’y a que des fondations qui ont été posées. Les murs et le toit ont été construits et il reste maintenant à habiter la maison. Business Mauritius est une réalité, avec une structure solide, des comités en opération et un staff qui fonctionne bien. J’estime que les choses vont bien et une autre de mes missions a été de préparer la relève pour la présidence et également pour le CEO Raj Makoond, qui a exprimé le désir de se retirer. Nous avons commencé un processus à travers une grosse société de chasseur de têtes installée à Maurice pour recruter un nouveau CEO, de préférence un Mauricien, qui pourrait prendre son poste dans les prochains mois.

Business Mauritius a-t-il également une bonne relation avec les forces syndicales ?

Nous avons nommé une commission qui travaille sur le capital social qui englobe le syndicalisme. C’est un secteur où ont lieu actuellement des discussions sur la rémunération, le salaire minimal, l’âge de la retraite, etc. Nous avons à Business Mauritius une équipe qui vient de l’ex-MEF qui travaille sur le sujet. Je pense que les relations avec les syndicats doivent pouvoir se faire dans le dialogue et à ce niveau il y a des choses qui peuvent être améliorées. Les relations sociales dans le travail sont en train de passer par une période de transition et j’espère qu’elle sera bonne. L’introduction d’un salaire minimum devra être accompagnée d’un nouveau modèle social revoyant les relations entre les employés, leurs syndicats et le patronat. Nous pensons que ces relations pourraient être améliorées si les discussions se font dans un esprit de dialogue et de partenariat. Il ne faut pas oublier que les employés font partie de l’entreprise et arrêter avec cette confrontation permanente entre le patronat, les travailleurs et les syndicats. Pour moi, quand on parle de capital social, on parle de capital humain, et cette dimension humaine est fondamentale. Il ne faudrait pas que les systèmes mis en place soient faits pour casser le partenariat et rompre la relation entre l’entreprise et son capital humain. Aujourd’hui il faut se battre pour exister et le combat n’est pas entre nous travailleurs et patronat, mais entre nous, entreprises et pays, contre le reste du monde.

Pour clore sur le chapitre Business Mauritius, peut-on dire que vous partez avec le sentiment d’avoir d’accompli votre mission ?

Deux ans ce n’est pas beaucoup, mais j’espère avoir apporté mon expérience et que mon successeur va continuer dans la même voie car il reste beaucoup de travail encore à faire. Par ailleurs, il est difficile pour moi de faire mon propre bilan en tant que président. Il faudrait poser la question aux membres de Business Mauritius

Vous êtes dans les affaires depuis quarante ans et avez assisté aux premières loges au développement économique du pays. Quelle est la situation en 2017 ?

Je suis impressionné par cette capacité de Maurice et du monde des affaires à se réinventer. J’ai été témoin de beaucoup d’évolution dans des entreprises qu’on a vu se remettre en question, bouger, innover et souvent sans beaucoup de moyens.

Il y a eu aussi des conservateurs qui ne voulaient rien changer…

Je crois que ceux-là ont disparu. Tous ceux qui sont là aujourd’hui, qu’ils soient petits ou grands, sont ceux qui ont voulu se réinventer et évoluer, à juste titre, comme les institutions. Cette volonté de se réinventer, d’innover s’est exprimée à tous les niveaux du pays. Par contre, je regrette que ce sentiment, cette volonté pour aller vers l’innovation et l’amélioration des services ne soient pas plus exprimée dans le secteur public. Des choses ont été faites mais il y a beaucoup d’améliorations à apporter au niveau du service public en général et nous allons tout faire pour l’encourager dans le cadre de notre partenariat.

Qu’est ce que nous avons raté au cours de ces quarante ans dans le combat pour l’évolution du pays ?

Je dirais qu’il y a eu, à certains moments, un manque de confiance des autorités par rapport aux secteurs émergents de l’économie, ce qui a gêné certaines initiatives. Il y a aussi eu des interventions politiques dans l’économie pour des raisons démagogiques :gains à court terme mais néfastes à long terme. Un jour un ancien ministre m’a dit que si mon rôle à moi était de générer des profits, son seul objectif à lui était de se faire réélire Je trouve cela inacceptable. On a pris beaucoup de temps pour ouvrir notre économie, mais je crois qu’au cours des 20 dernières années, les choses ont quand même pas mal bougé et que nous avons pris une bonne direction. Il faut aujourd’hui veiller au bon fonctionnement des institutions régulatrices. L’indépendance de ces institutions telles que la FSC est capitale pour assurer leur bon fonctionnement. Business Mauritius considère que les fonctions de président et de CEO doivent être indépendantes du gouvernement pour pouvoir travailler en toute liberté dans un cadre régulé.

Vous avez déjà dit que Maurice est en train d’inventer un nouveau modèle économique. Comment est-ce que vous le décrivez ?

Il y a eu l’époque où notre économie était basée sur les accords sucriers et textiles. Tous ces accords sont en train de disparaître et nous avons perdu nos protections. Aujourd’hui, nous devons avoir une dimension globale pour pouvoir survivre. C’est pourquoi nous devons pratiquer l’ouverture vers le monde, vers l’Afrique qui est à côté de nous. Nous renfermer sur nous-mêmes serait une erreur fondamentale et empêcherait les Mauriciens d’aller travailler ailleurs. Et ce ne sont pas seulement les grands groupes mauriciens qui le font, mais des petits et des individus aussi. Notre économie n’est plus basée sur trois ou quatre, mais sur une multitude de piliers, est ouverte vers l’étranger et sait aussi accueillir les talents qui viennent de l’extérieur. Cette économie réinventée est beaucoup plus ouverte que celle qui avait cours auparavant.

Vous êtes confiant dans l’avenir du pays ?

Je suis extrêmement confiant dans l’avenir de Maurice, mais il y a beaucoup de défis à relever. Nous en avons actuellement quelques-uns, par exemple, le secteur sucrier qui passe par une phase difficile. Les conséquences de l’abolition du système des quotas, dont l’impact sur le cours du sucre au niveau mondial affecte les revenus de l’industrie locale. Un comité a été mis sur pied pour trouver une solution à ce problème, couplé à celui du taux de la roupie. Je pense que nous allons trouver une solution et que la canne à sucre va continuer à jouer un rôle important dans l’économie. Mais pour cela, il faut prendre le taureau par les cornes et prendre les mesures appropriées au bon moment et continuer à évoluer en se réinventant. Le port est un élément vital pour notre économie. Donc, on n’a pas le droit à Maurice de ne pas l’améliorer et davantage le moderniser, car nous sommes un pays tourné vers le monde. Ce sera presque un crime contre le pays si cela n’est pas fait.

Y a-t-il d’autres défis à relever dans d’autres secteurs économiques ?

Tout à fait. L’économie mauricienne est basée sur l’exportation en raison de l’étroitesse de notre marché domestique. Tous les secteurs d’exportation passent par des moments difficiles. Le tourisme est sans doute le secteur qui marche bien en ce moment parce que des mesures importantes ont été prises pour améliorer l’accès aérien. Il y a donc l’ouverture de l’espace aérien, la mise en place du corridor et l’arrivée de plusieurs nouvelles lignes aériennes. Il faut donc se baser sur ce qui a été fait pour le tourisme pour prendre des mesures dans les autres secteurs en difficulté en faisant des réformes structurelles au niveau sectoriel. Il ne faudrait pas s’arrêter au taux de change de la roupie. Il a un impact considérable sur nos finances certes, mais il n’est pas tout le problème. J’en profite pour dire l’appréciation du secteur des affaires pour la décision prise cette semaine par le Monetary Committe sur le repo rate. Cette mesure va aider l’économie exportatrice et, souhaitons-le, mettre un frein à l’appréciation de la roupie, qui n’est pas une chose normale dans la conjoncture économique actuelle.

Les scandales financiers, impliquant, entre autres, la Financial Services Commission, ont-ils joué négativement sur l’investissement étranger ?

Forcément. Il faut que le cadre régulateur soit bien institué. C’est pourquoi j’accueille avec plaisir la refonte, le re-engeneering du secteur financier à travers la FSC. Un nouveau CEO a été nommé, un working committee travaille sur la question et je vois ça d’un très bon œil. La pire des choses qui puisse arriver c’est que le cadre régulateur soit complètement dilué et rendu inefficace.

“Bonne Gouvernance” et respect des “valeurs” sont deux concepts que l’on entend souvent citer dans les discours officiels. Est-ce qu’à Maurice tout le monde a la même définition de ces expressions ou est-ce que chacun a la sienne ?

D’abord, pour que les valeurs et la bonne gouvernance soient comprises, elles doivent être vécues. Je pense que le secteur privé a une vraie vision et comprend très bien l’importance de la bonne gouvernance, qui nous permet, par exemple, d’attirer les investisseurs étrangers. C’est important d’opérer dans une bonne gouvernance qui soit propre à l’île Maurice et perçue de l’extérieur comme étant réelle. Il est important que la bonne gouvernance soit également de mise dans les corps paraétatiques. Au cas contraire, notre réputation sera grandement affectée et les meilleures compétences ne s’intéresseront pas aux postes de direction de ces institutions, affectant ainsi leur fonctionnement.

Et pourtant, les cas de corruption semblent se multiplier ces temps derniers…

Je suis, moi pour une politique de zéro tolérance sur la corruption. Notre ranking dans l’indice de corruption a baissé et il faut être extrêmement rigoureux sur cette question, du Premier ministre au dernier employé du gouvernement. Cette question touche aussi le financement et le fonctionnement des partis politiques pour lesquels il faut un cadre régulateur. Au nom de la transparence, le secteur des affaires, le gouvernement, les ministères et les institutions doivent soumettre leurs comptes. Pourquoi pas les partis politiques ?

Depuis deux ans, les activités de la Corporate Social Responsibility ont été stoppées, ce qui a conduit à un ralentissement des activités et des menaces de fermeture des ONG. Le groupe CIEL en finance plusieurs à travers la CSR. Quel est votre point de vue sur ce sujet ?

La CSR est un des sujets de discorde que Business Mauritius a avec le gouvernement. Après le budget 2016 et après discussions, nous avons obtenu que les entreprises puissent déduire, des 50% alloués à la CSR, les contributions faites directement à des approved NGOs, selon la clause 9a. Nous avions été très surpris de découvrir que cette clause 9a avait été enlevée du budget 2017-18 et donc l’intégralité des 50% doit aller à la CSR. Le problème c’est que beaucoup d’entreprises ou de fondations du secteur des affaires se sont engagées sur le long terme avec des ONG pour des projets spécifiques. Du jour au lendemain, elles ne peuvent plus tenir leurs engagements financiers. J’ai eu l’occasion d’aborder la question avec le Premier ministre et ministre des Finances, et j’espère qu’on va trouver une solution pour que certaines ONG puissent continuer leur travail et ne pas casser un écosystème qui est très positif. Les entreprises n’ont pas seulement donné de l’argent, mais mis en place des structures pour accompagner les ONG. Financer les activités des ONG ce n’est pas simplement s’acquitter d’une taxe pour les entreprises, mais c’est contribuer à une action nécessaire au pays.

Vous allez également prendre votre retraite de la direction de CIEL, après quarante ans de vie active…

Je n’ai pas l’intention de m’arrêter, mais de diminuer mes activités, et j’aurai moins de fonctions exécutives. J’ai eu une vie très active, passionnante, mais en même temps il faut savoir assurer un plan de succession, il faut savoir donner de l’espace et de la liberté à ceux qui nous entourent, plus particulièrement les jeunes. Je vais continuer à garder un intérêt pour les affaires, mais j’aurai plus de temps à consacrer à ma famille. Je vais essayer de partager avec les autres tout ce qui m’a été donné, tout ce que j’ai appris au cours des rencontres et tout ce qui m’a fait grandir au cours de ces quarante ans.

Vous commencez déjà à philosopher comme un retraité !

Mais je suis philosophe. En tout cas, j’ai toujours pratiqué une bonne philosophie des affaires.