DISTINCTION INTERNATIONALE : Pahlad Ramsurrun a reçu le prestigieux Hindi Ratna Samman

Pahlad Ramsurrun, célèbre figure littéraire de Maurice, a reçu le vingtième Hindi Ratna Samman devant un grand concours d’éminents intellectuels indiens mardi de la semaine dernière à New Delhi. Le prix Hindi Ratna est accordé à l’anniversaire de naissance de Rajrishi Poorushotamdass Tendon et à la mémoire de Pandit Bhimsen Vidyalankar.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu sous la présidence du Dr Kamal Kishore Goinka, vice-président du Kendriya Hindi Sansthan (Institut). Son Excellence monsieur Jugdish Gooburdhun, haut-commissaire de l’île Maurice, était présent en tant que Chief Guest. La fonction a eu lieu sous la supervision de Sri Trilokeenath Chaturbedi, ancien gouverneur du Karnataka et président du Hindi Bhawan. À cette occasion, le personnage littéraire bien connu, M. Sapru, a, au nom de Hindi Bhawan, passé une guirlande autour du cou de M. Pahlad Ramsurrun. Le docteur Kamal Kishore Goinka lui a offert un châle.

Jugdish Goburdhun lui a présenté un précieux souvenir, une statuette d’argile de la déesse de la connaissance, Saraswati, alors que Shri Trilokeenath Chaturbedi lui a octroyé le prix du Hindi Ratna et Shri Covind Vyas, le secrétaire d’Hindi Bhawan lui a remis le chèque d’un lakh de roupies. Dr. Kamal Kishore Goinka, S. E. Jugdish Goburdhun et Shri Govind Vyas ont à leur tour retracé la vie, la longue lutte et la carrière littéraire et le succès de M. Pahlad Ramsurrun.

Shri Govind Vyas a remercié les membres de l’assistance pour leur présence, et les a invités à participer aux activités de l’Hindi Bhawan à l’avenir. Le maitre de cérémonie était Mme Sarla Mahashwari, l’ancien programmeur de Doordarsan. Après avoir reçu le prix Hindi Ratna, Pahlad Ramsurrun a prononcé un discours retraçant son enfance, ses études, sa carrière professionnelle et littéraire, ses multiples publications, se souvenant avec gratitude de ses parents et de ses mentors, ce qui a ému plus d’un dans l’auditorium.