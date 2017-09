GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX : Maurice conserve sa première place à l'échelle africaine

L'édition 2017-2018 du Global Competitiveness Index, publiée par le Forum économique mondial (WEF), place Maurice au premier rang des économies africaines en termes de compétitivité devant le Rwanda. A l'échelle mondiale, Maurice reste en 45e position sur un total de 137 pays, affichant un score inchangé de 4,5 points sur un total de 7.

Le rapport global sur la compétitivité est publié par le WEF après plusieurs enquêtes réalisées auprès de quelque 14 000 chefs d'entreprise. Ce rapport porte sur une centaine d’indicateurs répartis en 12 piliers, soit : stabilité des institutions, qualité des infrastructures, environnement macroéconomique, santé et enseignement au niveau primaire, enseignement tertiaire et formation, efficacité du marché des biens, marché du travail, développement du secteur financier, développement de la technologie, taille du marché, climat des affaires et innovation.

Le WEF attribue les scores et rangs suivants à Maurice sous ces différents piliers : 1) stabilité des institutions (5 pts, 44e position); 2) qualité des infrastructures (4,8 pts, 37e); 3) environnement macroéconomique (4,7 pts, 67e); 4) santé et enseignement au niveau primaire (6,1 pts, 49e); 5) enseignement tertiaire et formation (4,6 pts, 52e); 6) efficacité du marché des biens (4,9 pts, 27e); 7) marché du travail (4,4 pts, 52e); 8) développement du secteur financier (4,4 pts, 41e); 9) développement de la technologie (4,5 pts, 58e); 10) taille du marché (2,8 pts, 113e); 11) climat des affaires (4,5 pts, 38e); et 12) innovation (3,4 pts, 63e).

Dix pays africains se retrouvent dans le Top 100 du classement mondial. Alors que Maurice a pu préserver sa place dans l'indice, on constate que le Rwanda, 2e au niveau africain, a perdu sept places à l'échelle mondiale pour se retrouver au 58e rang. L'Afrique du Sud, 3e en Afrique, a pour sa part reculé de 14 places dans le classement mondial pour passer en 61e position.

Selon le Global Competitiveness Index 2017-2018, la Suisse s'est maintenue à la première place du classement mondial avec un score de 5,86 points, précédant les Etats-Unis (5,85 pts), qui a ravi la deuxième place à Singapour (3e, avec 5,71 pts). Puis on retrouve, dans l'ordre, les Pays-Bas (5,66 pts), l'Allemagne (5,65 pts), Hong Kong (5,53 pts), la Suède (5,52 pts), le Royaume-Uni (5,51 pts), le Japon (5,49 pts) et la Finlande (5,49 pts). Le rapport du WEF note aussi des signes encourageants d'une reprise de l'économie mondiale avec un taux de croissance estimé à 3,5% en 2017. Mais il y a consensus sur le fait que la croissance économique doit être beaucoup plus focalisée sur le bien-être de l'homme. « Competitiveness remains an important contribution to the broader goal of human-centric economic progress by creating the resources needed for increased well-being, including better education, health, and security, and higher per capita income », ajoute le rapport.