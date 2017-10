GOLF AFRASIA BANK MAURITIUS OPEN 2017 : Trois grands noms confirment leur participation

Scott Hend, chef de file de l’Asian Tour Order of Merit, George Coetzee, de retour dans le European Tour, et Shiv Sankar Prasad Chawrasia, champion en titre de l’Indian Open et quatre fois vainqueur du Tour européen, se sont inscrits à l’AfrAsia Bank Mauritius Open, prévu du 30 novembre au 3 décembre au Golf Club d’Heritage Resorts.

L’année dernière, Hend est devenu le premier Australien à remporter l’Asian Tour Order of Merit et le quatrième joueur dans l’histoire de l’Asian Tour à dépasser $1 million de gains en une saison avec ses deux victoires du Tour. Cette année, il a continué sur sa lancée en terminant sixième au Thailand Open et deuxième à l’Omega European Masters, qui est coorganisé avec le European Tour. Il est actuellement classé quatrième sur la liste des champions avec le plus de victoires dans l’Asian Tour. Il est 10e ex aequo dans les World Golf Championships (WGC-Bridgestone Invitational).

Le Sud-Africain George Coetzee a enclenché son retour dans le European Tour plus en forme, plus fort et avec quelques changements apportés à son swing. Après huit semaines d’inactivité, il a joué à l’Omega European Masters il y a quelques semaines, dans le cadre d’un entraînement qui sera suivi de sa participation à la majorité des événements restants du Tour de cette année. Cela comprend un retour à Maurice, où il tentera de remporter l’AfrAsia Bank Mauritius Open pour la deuxième fois, suite à son triomphe au Heritage Golf Club en 2015. « J’ai perdu 15 kilos. J’aime pratiquer avec une vision sur le long terme. En ce sens, le travail que j’ai effectué jusqu’à présent a été probablement le meilleur que j’ai accompli durant ces sept dernières années », souligne George Coetzee.

Shiv Sankar Prasad Chawrasia a ajouté son nom à un solide panel de joueurs asiatiques. Classé quatrième de l’Ordre du Mérite de l’Asian tour, Chawrasia a représenté l’Inde dans la compétition de golf masculine 2016 et détient un record incroyable lors de l’Indian Open. Il finit deuxième en séries éliminatoires en 2015 et a ensuite remporté des titres consécutifs en 2016 et 2017. Il n’est que le troisième golfeur de l’histoire à avoir défendu avec succès l’Indian Open.

Il marqua l’histoire du Tour europeen en 2008 lorsqu’il devient le premier joueur à remporter les Masters indiens. Cette année, il a également reçu le prestigieux prix Arjuna de l’Inde en reconnaissance de ses performances sur la scène internationale au cours de la dernière décennie. Sa présence à l’AfrAsia Bank Mauritius Open souligne à nouveau la diversité du terrain pour un tournoi trisanctionné par le Sunshine Tour, le European Tour et l’Asian Tour.

Cette année, le champ du tournoi a été élargi pour inclure 156 professionnels en lice pour le prix de 1 million d’euros.