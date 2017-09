Ioannis Poullis sur place

Preetam Daby pourra enfin compter sur un jockey titulaire. Du moins jusqu'à fin octobre, avant qu'il ne mette le cap sur Dubaï. Le jockey chypriote Ioannis Poullis, longtemps courtisé par ses nouvelles couleurs, a débarqué chez nous dans la matinée de jeudi. Du coup, il sera opérationnel dès samedi à l'occasion d'une 24e journée, où il sera en piste dans les première, deuxième, septième et huitième courses. Poullis, 32 ans, a été deux fois champion de son pays. Il compte à son actif environ 750 gagnants. Basé en Allemagne, il tourne sur le circuit européen, notamment à Chrypre, en France, Belgique, Angleterre et Grèce.

To follow this week

In The Loop, Schachar et Secret Idea sont les chevaux que nous avions repérés la dernière fois. In The Loop s’était montré lent au départ et s’était retrouvé en avant-dernière position dans le parcours. Il s’était amené tranquillement dans le dernier virage, mais avait quelque peu versé à l’intérieur pour terminer à un peu plus de 6L du vainqueur. S’il avait pu être assisté comme il se devait, il aurait pu prendre la quatrième place. Schachar n’avait pas obtenu un bon parcours car il avait hérité d’une mauvaise ligne. Ce qui fait qu’il avait eu à faire les extérieurs durant une partie de la course. Ayant parcouru plus de terrain, il n’avait pu être percutant dans l’emballage final. Secret Idea avait montré du pas, mais on a été sous l’impression que son jockey a présumé de ses forces. Il avait aussi été incommodé en fin de parcours et son jockey a cessé de le monter dans les derniers 75m.

Retraits

1e course : Rock On, Jungle Path, Saracen King, The Brass Bell, Secret Idea, Euroklidon

2e course : All Magic, Bellicosity, Arctic Flyer, Gstaad, Right To Tango, Power Dive, Varational

3e course : Buffalo Trip, Five Star Rock, Nottinghamshire, Forward Drive, Schachar, Evergreen, Avail

4e course : Apple Pie, Soldier’s Code, Five Star Rock, Noah’s Ark, In The Loop, Rumbullion, Charleston Hero, Imperial Dancer

5e course : Split The Breeze, Donnie Brasco, Sir Earl Grey

6e course : Nordic Warrior, Split The Breeze, Belong To Me, Black Tractor

7e course : Allenby Park, After Midnight

8e course : Al Hamd, Patrol Mission, Right To Tango, Starsky, Succession Plan, Gondwana, Vintage Angel, King’s Salute

Changement de harnachements

1e course : GSTAAD (102) : Noseband 1st time, PATROL MISSION (103) : Drop Noseband off, Noseband 1st time, SUCCESSION PLAN (105) : Blinkers & Noseband off, Side Winkers 1st time, NEW GOLDEN AGE (106) : Side Winkers 1st time, GONDWANA (107) : Blinkers off

2e course : ASPARA (201) : Blinkers off, STREET BOY (202) : Drop Noseband 1st time, RED CHINA (208) : Side Winkers off, Blinkers again

3e course : IN THE LOOP (303) : Noseband off, Blinkers 1st time, CAVALLINO (305) : Nicholson Bit off, Blinkers 1st time, Pacifiers again, WAVEBREEAKER (307) : Tongue Tie, Noseband & Drop Noseband 1st time

4e course : DO BE SNAPPY (402) : Blinkers 1st time, WINTER IS COMING (405) : Gag Bit off, Drop Noseband 1st time

5e course : BELONG TO ME (502) : Blinkers & Tongue Tie off, Drop Noseband again, PSYCHO SYD (508) : Blinkers & Tongue Tie 1st time

7e course : ANTWERP (703) : Tongue Tie off, Noseband again

8e course : JUNGLE PATH (802) : Tongue Tie 1st time, SARACEN KING (803) : Ear Plugs 1st time

Bonne Impressions

1e course : Al Hamd, Gstaad, Starsky, Succession Plan, New Golden Age, Caracal, Newsman

2e course : Varadiso, Indian Tractor, Sierra Redwood, A P Strike, Ocean Drive South, Red China

3e course : Noah’s Ark, Aware, Argo Solo, Lee’s Star, Wavebreaker, Suzie’s Arrow

4e course : Silver Snaffles, Do Be Snappy, Sir Earl Grey, Schachar

5e course : Belong To Me, Black Tractor, Argun, Nation Builder

6e course : Ernie, Charles Lytton, Prince Of Thieves, Beat The Retreat, Mootahadee

7e course : Greatfiveeight, Major Jay, Antwerp, Top Of The Rock, Avail, Cula, Charleston Hero

8e course : Captain’s Cronicle, Varational, Secret Idea, Political Power, Magic Jay

Exotic Bets

LÉVÉ PILÉ (WIN)

Ocean Drive South

Lee’s Star

Sir Earl Grey

Greatfiveeight

LÉVÉ PILÉ (PLACE)

Newsman

Varadiso

Aware

Do Be Snappy

Argun

Beat The Retreat

Charleston Hero

Varational

ROVING BANKER

Al Hamd

Sierra Redwood

Argo Solo

Silver Snaffles

Black Tractor

Prince Of Thieves

Cula

Magic Jay

LÉVÉ PILÉ (WIN + PLACE)

Newsman (P)

Ocean Drive South (W)

Lee’s Star (W)

Sir Earl Grey (W)

Argun (P)

Beat The Retreat (P)

Greatfiveeight (W)

Magic Jay (P)