RELIGION: Divali, symbole de partage et de générosité

Divali, la fête de la lumière, sera célébrée demain en l’honneur de la déesse Lukshmi, symbole de générosité et de prospérité. Les Mauriciens de culture tamoule célèbrent la fête aujourd’hui alors que nos compatriotes de foi hindoue, eux, réciteront des hymnes védiques en l’honneur à la déesse Lukshmi demain et allumeront des milliers des diyas (lampes en terre cuite) et des lampions électriques pour célébrer la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur l’obscurité. Les célébrations ont débuté hier au Ganga Shiv Mandir d’Allée-Brillant où le pandit Maheshwarnath Doobay, après le Shiv Abhisekh, a procédé à des rituels dédiés à Kuber, le dieu des richesses. En raison de la position de la lune, a expliqué le chef religieux, le Shiv Abhisekh sera également célébré ce soir, suivi du Maha Lukshmi Pooja où des prières seront consacrées à la déesse de la fortune, de la richesse, de la fertilité et de l’abondance.

La nuit d’aujourd’hui sera consacrée également à la confection de gâteaux traditionnels. Certains en profiteront pour effectuer les derniers travaux de nettoyage et faire du shopping car le port d’un habit neuf est considéré comme propice, le jour de Divali.

C’était l’effervescence ce matin devant la confiserie Bombay Sweets pour l’achat de gâteaux. Les clients sont venus s’approvisionner en gâteaux et autres sucreries qu’ils partageront ensuite avec leurs amis et voisins. Les clients ont une préférence pour les barfis, les halwas, les gulab jamoon, les laddoos, les jalebis et les mawa samoussas.

Demain, la nuit se métamorphosera du fait de la profusion de lumières dans laquelle baignent les Mauriciens de toutes communautés. Lampes en terre cuite et guirlandes électriques illuminent ainsi les foyers. Divali, synonyme de partage et d’osmose culturelle, est une fête qui réunit les Mauriciens tout en permettant l’échange de vœux et de douceurs. À travers cette fête, c’est l’expression du mauricianisme qui s’abreuve de ses différentes sources. La victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, le retour triomphal du dieu Ram après 14 ans d’exil et sa victoire sur le démon Rawan sont autant de symboles de fêter la lumière.

Le Mauricien souhaite un joyeux Divali à tous les Mauriciens.

CARDINAL PIAT: « Apprécions nos différences culturelles et religieuses »

Dans son message cette année aux Mauriciens de foi hindoue, le Cardinal Piat souligne la beauté « des différences culturelles » dans le pays et met l’accent sur « la fraternité vécue au quotidien ». Ci-dessous le message du cardinal.

« En mon nom personnel et au nom des fidèles du Diocèse de Port-Louis, je suis heureux de vous souhaiter une très joyeuse fête de Divali. Comme chaque année, les diyas illumineront vos maisons, nos villes et villages. Ce symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres et du bien sur le mal rejoint cette aspiration à la vérité, à la paix et à la justice, que nous portons au plus profond de notre humanité. La fête de Divali est aussi une belle occasion de partage et d’amitié entre les Mauriciens de différentes origines et cultures. Avec vous, je prie pour que nous puissions apprendre à mieux connaître et apprécier nos différences culturelles et religieuses, et vivre davantage la convivialité et la solidarité. Cette fraternité vécue dans notre quotidien est un beau cadeau que nous pouvons offrir à notre pays à l’occasion de son 50e anniversaire d’indépendance. Je vous redis mon amitié et mes meilleurs souhaits pour une belle fête de la lumière ».

BAIE-DU-TOMBEAU: Deux fêtes hindoues célébrées à la Chinese Culture House

Les fêtes de Divali et de Ganesh Chaturthi ont été célébrées lundi après-midi à la Chinese Culture House à Baie-du-Tombeau. Une occasion qui a réuni les différentes communautés du pays pour célébrer ces deux fêtes par des chants et des danses en présence des enfants venus du Mauritius Muslim Orphanage, de la Special Educational Needs Society et de la Mauritius Mental Health Association. La présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, présente, a parlé de la diversité mauricienne et aussi de l’importance d’avoir un regard sur les pauvres. « Maurice est un exemple au monde. Notre diversité est notre force », a-t-elle affirmé devant un parterre composé également de diplomates et de Lady Sarojini Jugnauth.