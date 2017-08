ACCIDENT AU TRAVAIL : L'Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort reconnu coupable

Le groupe Veranda Leisure and Hospitality Ltd était poursuivi en Cour industrielle après qu'une “trainee bar waitress” se soit blessée dans l'un de ses hôtels, à savoir l'Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort. Il était reproché au groupe hôtelier de n'avoir pas pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses employés au travail. La stagiaire en question s'était blessée quand son pied s'est retrouvé coincé entre une porte menant au sous-sol d'un bar. La compagnie avait plaidé non coupable. Les serveurs doivent se rendre au sous-sol pour s'approvisionner des produits utilisés dans le bar. La poursuite avait soutenu que l'hôtel n'avait pas établi un “risk assessment” et n'avait pas placé de barrages appropriés pour que la porte reste fermée.

Pour sa défense, la compagnie avait soutenu que ce jour-là, « un autre employé se trouvait déjà au sous-sol et avait laissé la porte entrouverte ». C'est à ce moment que la stagiaire s'est coincé le pied dans la porte. La direction de l'Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort avait fait ressortir que les employés « étaient au courant qu'à chaque fois que quelqu'un se rendait au sous-sol, il devait laisser la porte entrouverte pour que les autres employés sachent qu'une autre personne y est déjà ». La magistrate Keshinee Bissoonauth a trouvé que l'hôtel avait placé des barrages après cet incident alors qu'il aurait dû prendre ses mesures depuis le départ pour assurer la sécurité de ses employés. L'Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort a donc été reconnu coupable.

ESCROQUERIE : La directrice d’Eduplus Consultancy Services blanchie

La directrice d’Eduplus Consultancy Services Ltd, qui se charge d'envoyer des étudiants mauriciens pour des études à l'étranger, était poursuivie sous une charge d'escroquerie. Il était reproché à Meera Dowlut d'avoir escroqué une somme de Rs 142 000 à une étudiante en lui faisant croire qu'elle l'enverrait étudier dans une université en Irlande. La directrice était aussi accusée d'avoir émis un chèque sans provision.

En 2010, ladite étudiante avait payé la somme de Rs 142 000 à Eduplus pour se rendre en Irlande. Sept mois plus tard, elle n'avait toujours pas obtenu son visa et devait faire une requête pour que sa demande soit annulée et que son argent lui soit remboursé. La directrice lui avait remis un chèque de Rs 37 000, représentant le montant du billet d'avion. Le chèque n'avait pas été honoré par manque de fonds. La cour devait faire ressortir que Meera Dowlut, qui avait plaidé non coupable, était poursuivie à titre personnel alors que c'est la compagnie Eduplus Services Ltd qui était accusée dans cette affaire. La cour devait aussi observer qu'il n'y avait pas suffisamment de détails quant au contrat qui existait entre la compagnie et la jeune fille. « Although the information does disclose an offence in the abstract, the evidence adduced to prove such averment does not establish beyond reasonable doubt an offence against the accused in her personal name. Indeed, what has been averred in the information has not been proved in evidence and what has been proved in evidence has not been averred in the information », a conclu la magistrate Adeela Hamuth, accordant ainsi le bénéfice du doute à l'agent recruteur.