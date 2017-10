D’une Politique internationale en ébullition

Trump et la doctrine du retrait

L’administration Trump prend une nouvelle fois ses distances avec le symbole du multilatéralisme - après avoir successivement rompu un accord de libre-échange avec des pays riverains du Pacifique, puis retiré les États-Unis de l’accord de Paris contre le réchauffement climatique - en quittant récemment l’UNESCO qu’il juge mal gérée et trop critique à l’égard de l’État hébreu. Suivant le pas bien évidemment par un retrait quelques heures plus tard, il a déclaré, par le biais de son représentant auprès de l’ONU, que : « Nous entrons dans une nouvelle ère aux Nations unies, celle où, quand on pratique la discrimination contre Israël, il faut en payer le prix. » Un retrait qui ne sera effectif qu'à compter du 31 décembre 2018, conformément aux statuts de l'Unesco.

Malgré le fait que ce soit le deuxième départ (le premier en 1984) des États-Unis de l’organisation onusienne et qu’ils aient déjà suspendu le versement de leur contribution en 2011, qui s’élevait alors à 22 % du budget total, après la reconnaissance de la Palestine comme État membre de l’organisation puisqu’une loi du Congrès interdit en effet le financement de toute entité des Nations unies qui comprendrait en son sein l’État palestinien, le plus aberrant dans ce retrait à la Trump est que l’une des raisons principales étant que les États unis, avec leurs éternels alliés stratégiques, étaient contre le classement par l’Unesco de la vieille ville d’Hébron, située en Cisjordanie occupée et classée comme un site de « valeur universelle exceptionnelle », comme une « zone protégée » conformément à une demande émise par l’Autorité palestinienne.

Pas surprenant, dirait-on, mais confus ou peut-être même hypocrite et égoïste de la part de ces deux grandes puissances puisqu’il est clair que leur intérêt politique prime par-dessus l'universalité qui est essentielle à la mission de l'Unesco « pour construire la paix et la sécurité internationales face à la haine et à la violence, par la défense des droits de l'Homme et de la dignité humaine » comme avait estimé l’ancienne directrice générale de l’UNESCO Irina Bokova.

Pourquoi hypocrite et égoïste ? Parce que les pays, tels que les États-Unis, semblent se servir à bon escient et quand bon leur semble de l’organisation, qui avait été créée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été parmi les 20 États à ratifier l’acte constitutif des 1946 afin d’instituer une véritable culture de la paix et d’établir la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité. Comment ça ? Prenons l’exemple de Washington qui s’était retiré de l’UNESCO pendant plus de dix-huit ans, mais qui avait réintégré l’organisation sous l’impulsion d’un autre président républicain, George W. Bush, comme par hasard, pour soi-disant témoigner de leur attachement à la coopération internationale alors qu’il cherchait à rallier le plus grand nombre de soutien dans la perspective du renversement du régime de Saddam Hussein, en Irak, un an plus tard. Tout ceci n’est-elle pas encore plus manifeste aujourd’hui l’intérêt politique de ces deux pays à un moment où « la montée du terrorisme appelle à forger de nouvelles réponses à long terme pour la paix et la sécurité dans le monde, en luttant contre le racisme et l'antisémitisme, en combattant l'ignorance et la discrimination », comme disait Irina Bokova ? Ou serait-ce vraiment la politique étrangère de Donald Trump qui reflète son objectif de « la doctrine du retrait » comme l’a estimé un ancien pilier des administrations républicaines sur son compte Twitter, Richard N.Haass ? Le temps nous le dira…

Olé, Olé…

De l’autre côté de l’Atlantique, les choses semblent ne pas se décanter également. En Espagne, après le référendum de l’autodétermination, la pression est toujours là après que Carles Puigdemont, le dirigeant séparatiste catalan, a évité soigneusement encore jeudi 19 octobre de clarifier sa position sur l’indépendance de la région. Dans une lettre au gouvernement Catalan, celui-ci avait expliqué que son « offre sincère de dialogue » lancée le 10 octobre « n’était pas une démonstration de faiblesse, mais une proposition honnête pour trouver une solution à la relation entre l’État espagnol et la Catalogne ». Mais selon l’ultimatum fixé par le Premier ministre M. Rajoy, Carles Puigdemont ayant refusé de renoncer à l’indépendance, ou restant évasif, le gouvernement espagnol a annoncé hier qu’il poursuivait la procédure de suspension d’autonomie de la Catalogne, en vertu de l’article 155 de la Constitution. Une prise de contrôle qui risque de pousser dans la rue des Catalans attachés à leur autonomie retrouvée après la dictature de Francisco Franco (1939-1975), même s’ils restent très divisés sur la question de l’indépendance.

Le dilemme pour Carles Puigdemont est que s’il renonce à l'indépendance, il perdra le soutien de la CUP qui lui assure la majorité au Parlement. Et s'il la confirme, il entraînera un bras de fer à l'issue incertaine dont les risques pourraient peser lourd avec des poursuites judiciaires contre les dirigeants séparatistes, fuite des capitaux et des entreprises, exclusion de facto de l'Union européenne, et affrontements violents dans les rues... Autre réflexion à ne pas négliger par contre serait si les velléités sécessionnistes de la Catalogne auront un impact sur les autres tentations indépendantistes en Europe ? La Catalogne serait-elle une porte ouverte à ‘l’atomisation’ de l’Union européenne ou le régionalisme-indépendantiste condamné à l’impasse en Europe ?

Leadership des femmes en politique

La bonne nouvelle de cette semaine, du moins avec toutes ces ébullitions à l’international, nous vient du Forum économique mondial qui indique dans son Gender Gap Index que 68 pays (soit 35 % des nations souveraines du monde) ont été dirigés par au moins une femme dans les cinquante dernières années d’après les données collectées en 2017 avec l’Europe qui est le continent où l’on retrouve le plus de pays dirigés actuellement par une femme avec quatorze pays, soit quasiment autant que dans le reste du monde. L’Asie reste cependant le continent qui a connu le plus souvent des dirigeantes politiques depuis ces cinquante dernières années avec le Bangladesh en tête, puisqu’il a été dirigé pendant vingt-trois ans par deux femmes politiques, Sheikh Hasina, et sa rivale, Khaleda Zia. On pourrait en dire autant pour l’Inde, qui a connu deux leaderships féminins ayant cumulé vingt et un ans d’exercice du pouvoir avec la Première ministre Indira Gandhi, qui fut la seule et unique femme à occuper ce poste en Inde (durant seize ans) et la présidente Pratibha Patil, qui a exercé son mandat de 2007 à 2012.

Quant au continent africain, Ellen Johnson Sirleaf devint en 2006 la première chef d’État élue du continent africain en devenant la présidente du Liberia. Et après onze ans de présidence, Ellen Johnson Sirleaf quitte le pouvoir après une carrière particulièrement longue au regard de la longévité habituelle des femmes en politique. Car la présence des femmes en politique reste encore faible de par le monde y compris notre petite île Maurice. Et quelle coïncidence ? Puisque Statistics Mauritius a révélé la semaine dernière que les femmes dominent toujours les hommes en nombre selon les derniers chiffres. Une situation qui perdure depuis 1891. Alors à quand une femme comme Première ministre de l’île Maurice ? Un peu d’idéalisme [proche du réalisme] ne fait pas de mal, n’est-ce pas ?

