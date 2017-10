DIVALI: Fête culturelle à la MSDTF vendredi

Fidèle à son habitude, la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation (MSDTF) organisera une célébration culturelle ce vendredi 13 octobre à son quartier général à Réduit à l’occasion de la fête de Divali. L’annonce a été faite par son président, Rajendra Ramdhean, lors d’une conférence de presse à Port-Louis. « Nous invitons tout le monde à être présent pour cette fête. C’est une fête de l’unité », dit-il. Toutes les associations qui opèrent sous l’égide de la MSDTF sont également invitées.

Cette cérémonie nationale verra aussi la présence de politiciens qui, selon Rajendra Ramdhean, ont répondu favorablement à l’invitation de la MSDTF. « Le Premier ministre sera l’invité d’honneur et c’est lui seul qui prendra la parole », précise-t-il. Il avance que les leaders des différents partis politiques ont confirmé leur présence à la fête mais qu’ils n’ont pas été invités à parler à l’assistance.

Pour cet événement, des prix seront octroyés aux prêtres qui ont dirigé leur temple comme il se doit. La fête débutera à 18 heures et se terminera à 20 heures. Un dîner et des gâteaux sucrés seront aussi offerts à ceux qui feront le déplacement. Le nombre de places disponibles au QG de la MSDTF est de 300 mais la fédération s’attend à recevoir environ 700 personnes. Par ailleurs, Rajendra Ramdhean avance que plusieurs changements s’opèrent depuis qu’il a pris les rênes de la MSDTF. « Depuis mon arrivée, toutes les communautés hindoues confondues, tels l’Arya Samaj, le Rajput, entre autres, travaillent ensemble. C’est un point positif », dit-il. Il ajoute qu’au fur et à mesure d’autres changements seront visibles car la fédération poursuit son travail.