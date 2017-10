Une histoire d’inculture

Qu’est-ce que l’artiste, si ce n’est un être sensible regardant sans voile la réalité pour voir au-delà des conventions imposées aux communs des mortels ? Ces signes permettent de reconnaître l’artiste et de le distinguer des autres. Les amuseurs de galerie me pardonneront la distinction entre artistes et divertisseurs. Les deux sont certes importants, mais appelons un chat un chat… et chacun saura se reconnaître, sans fausse modestie ni excès de prétention.

L’artiste véritable est celui qui mettra le feu à toutes les conventions, quitte à vivre pauvrement. Il est celui ou celle qui méprisera la pensée dominante pour nager à contre-courant. À rebrousse-poil dan divan kontrer. Aussi sont-ils de ceux qui préfèrent s’en aller lorsque rester leur est devenu insupportable. Copiste n’est pas artiste. Ceux qui le sont se reconnaîtront et je les salue pour leur franchise face au miroir des consciences. L’on peut certes s’inspirer sans verser dans la récup’, car création n’est point synonyme de “recyclage”, vendu sous l’étiquette “adaptation” conforme.

Je sens les regards torves braqués sur ces lignes cruelles, car trop crues, mais je n’en ai cure ! L’intox n’a que trop duré. On ne s’autoproclame pas artiste pour avoir monté sur scène ni pour avoir senti sur sa peau le feu des projecteurs, sans avoir jamais avoir poussé le moindre cri du cœur. Ce monde serait alors bien factice et peuplé de contrefacteurs et de pirates. Ceux-ci ne sont pas forcément dénués de talent pour l’interprétation ou pour la réinterprétation d’une œuvre reprise et accommodée. Merci de ne point prendre la mouche et de ne pas chevaucher vos grands canassons. Ce serait avouer votre médiocrité.

Haro sur l’arrogance, car l’artiste véritable pète rarement plus haut que son cul. Il est un gars ou une meuf sensible et délicat(e), souvent affable et cultivé(e), à des lieux du grossier personnage voisinant la brute de décoffrage. L’exemple type de l’artiste demeure feu Kaya, n’en déplaise aux culs serrés méprisant la langue kreol. Je les salue aussi ceux-là ki swadizan pa tro konn koz kreol. “Enn bann sintetik, enn bann ras viper pe viv artifisiel. Zot kont natirel…” Ceux-ci ne sauront sans doute jamais apprécier la qualité du texte ni sa profondeur. Pissons ! comme dit le vieux sage, dans sa verve fleurie d’homme de Caverne.

Il est des chefs d’État qui trouvaient le temps de lire des livres et d’autres d’écrire des lettres kilométriques à leurs maîtresses. J’aimerais bien connaître le titre du dernier roman lu par ceux qui se disent nés pour gouverner. On me laisse entendre que Chacha et Joe lisaient. Quid de leurs honorables rejetons ? Ceux-ci argueront qu’ils n’ont pas du temps à perdre. Car lire serait une perte de temps ! Ne nous étonnons pas que nos amis jeunes gens prennent le mauvais pli. Nous n’aborderons pas ici “l’érudition” des autres honorables ni ne commencerons-nous par le premier d’entre eux.

Culture et politique sont liées, et c’est bien pour cela que nous pataugeons dans une effarante sous-culture. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, à quelques exceptions près, nous n’avons vu que des “lumières” occuper le portefeuille de la Culture; sans doute considéré comme le dernier ministre ? Les grands hommes politiques jadis furent des hommes de culture. Victor Hugo était un politicien (ministre de l’instruction publique), outre l’écrivain dont l’œuvre est parvenue jusqu’à nous. Je devine la mine “gonflée” de certains. Ceux-là sont libres de poursuivre ou pas, comme je suis libre de faire valoir mon droit à l’expression ! Nous sommes toujours en démocratie, si je ne m’abuse.

La Culture est une cause pour laquelle nous devrions prendre position. Combien seraient prêts à l’inclure dans un manifeste voire un programme électoral ? Kiltir pa plin vant ! semble être la norme qui prévaut dans ce bas pays qui est le nôtre. Si ou pa kontan, ou tourn paz, kamarad ! Enn zour, kikfwa, nou ava zwenn.