MEURTRE D’AMICHAND RUGHOOA : Un jeune de 25 ans plaide non coupable

Le procès intenté à Jean Christophe Brian Lacloche, âgé de 25 ans, pour le meurtre de son voisin, Amichand Rughooa, 34 ans, s'est ouvert devant les Assises aujourd'hui. L'accusé a plaidé non coupable et un jury de neuf personnes a été désigné pour entendre le procès en tant que « judges of facts ». Aussitôt le panel de jurés constitué, le juge Benjamin Marie-Joseph leur a rappelé leurs rôle et responsabilités. Les jurés ne seront pas isolés. Après le discours d'ouverture, la poursuite a fait part de son intention d'appeler les “formal witnesses”, notamment les policiers ayant travaillé sur l'enquête. Jean Christophe Brian Lacloche est défendu par Me Rama Valayden, qui est assisté de Me Segaren Veeramundur. La poursuite est, elle, représentée par Me Jean Michen Ah-Sen.

Cette affaire remonte à septembre 2011. Jean Christophe Brian Lacloche et Amichand Rughooa étaient deux voisins habitant rue Ruisseau Créole, à Port-Louis. Ils utilisaient des toilettes communes et se disputaient souvent autour de leur nettoyage ainsi que celui de la salle de bains. Le jour du drame, une dispute a éclaté autour du même problème et les deux voisins en sont venus aux mains. Jean Christophe Brian Lacloche a alors été blessé au pied avec un sabre tandis que Amichand Rughooa n'a pas survécu à ses blessures. Une charge de “manslaughter” pèse sur Jean Christophe Brian Lacloche.